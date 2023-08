Gullår for Magnus Carlsen takket være sjakk-aksjer

Magnus Carlsen (32) ga fra seg VM-tittelen i sjakk – men 2022 ble et økonomisk gullår. Takket være salget av aksjene i Play Magnus ble resultatet nesten 79 mill. kroner før skatt.

Magnus Carlsen gjør det godt økonomisk. Hans selskap Magnuschess viser imponerende tall for 2022. Her spiller han mot indiske Praggnanandhaa i World Cup i Baku sist uke. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 03:46

Det kommer frem av regnskapet for selskapet Magnuschess, som eies 85 prosent av Magnus Carlsen selv og 15 prosent av faren Henrik Carlsen.

Faren bekrefter overfor VG at rekordresultatet i stor grad skyldes salget av aksjer.

Selskapet Play Magnus – der Magnuschess hadde en stor aksjepost – ble nemlig kjøpt opp av sjakk-kjempen chess.com – som betalte 13 kroner for hver aksje i Play Magnus.

Henrik Carlsen bekrefter overfor VG at de også fikk chess.com-aksjer. Magnus Carlsen er dessuten ambassadør for chess.com.

Mens driftsinntektene for Magnuschess i 2022 var på snaut 16 mill. kroner, kom hele 64,7 millioner fra finansinntekter, viser regnskapet.

På VGs spørsmål om dette skyldes salg av aksjer til chess.com, svarer Henrik Carlsen på melding:

– Det meste.

KOMPANJONGER: Magnus Carlsen og faren Henrik Carlsen eier sammen selskapet Magnuschess. Vis mer

Samlet sett er altså resultatet før skatt på nesten 79 millioner kroner.

Egenkapitalen er på snaut 125 millioner kroner. Til sammenligning var den på 50 millioner kroner året før.

Når VG spør om han er fornøyd med økonomien i Magnuschess, svarer Henrik Carlsen like kort på melding:

– Akseptabel.

Samme Henrik Carlsen er daglig leder i selskapet. Han tar ut 0,- i lønn ifølge regnskapet.

Magnuschess ble etablert i 2006. Generelt har Magnus Carlsen tjent mest i de årene han har spilt VM-match i langsjakk, det vil si 2013, 2014, 2016, 2018 og 2021. Der er det store pengepremier, og vinneren tar 60 prosent av potten. Vinneren har alltid vært Carlsen.

Men i 2022 bestemte han seg for å gi fra seg VM-tittelen, og i 2023 ble kineseren Ding Liren ny verdensmester etter ti år med Carlsen.

Magnus Carlsen på Oslo Børs da Play Magnus-aksjen ble børsnotert i 2020. Vis mer

Selskapet Play Magnus ble notert på Oslo Børs i oktober 2020. På det høyeste var aksjen oppe i 40 kroner, men store utviklingskostnader gjorde at selskapet gikk med store minustall - og chess.com betalte altså 13 kroner per aksje. Det verdsatte Play Magnus til rundt 800 mill. kroner.

Ifølge regnskapet brukte Magnuschess i 2022 snaut fem millioner kroner til å drifte selskapet. Det er en halvering fra året før. Driftsinntektene var på drøyt 20 millioner kroner.

Magnus Carlsen tjener penger blant annet gjennom betaling for å delta i turneringer, premiepenger, sponsorer og betaling for å stille opp på «events». Han fornyet i 2022 sin sponsoravtale med et stort bettingselskap.

Privat har Magnus Carlsen gjort to store investeringer i eiendom: