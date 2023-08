Magnus Carlsen etter seier: – Stressende og kjedelig

Magnus Carlsen henger fortsatt med i verdenscupturneringen i Aserbajdsjan. Men var misfornøyd etter seieren over Vincent Keymer torsdag.

TUNGT: Magnus Carlsen er ikke fornøyd i Baku. Her fra Norway Chess tidligere i sommer. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Nordmannen er fem ganger verdensmester i langsjakk. Men gir klart uttrykk for at han er lei den mest klassiske utgaven av sjakk.

– Fremgang i verdenscupen er én ting ... men helt ærlig siden dag én lurte jeg på hva jeg gjør her? Hvorfor bruker jeg all denne tiden på klassisk sjakk som jeg synes er stressende og kjedelig, sier Carlsen i et intervju med arrangøren i Baku.

Han gikk tidligere i sommer ut av Norway Chess uten en seier i langsjakk.

Keymer vant det første partiet mellom dem, og Carlsen var dermed nødt til å følge opp med en seier torsdag for å unngå exit fra turneringen.

Partiet så ut til å gå mot remis, mens Keymer gjorde en kjempetabbe i sitt 52. trekk. Det vippet kampen i Magnus Carlsens retning.

Dermed møter han tyskeren på nytt i tiebreak fredag.

– Det blir utfordrende. Men jeg er fortsatt inne i turneringen. Det er jeg fornøyd med, sier han.

Den svært erfarne 32-åringen gir klart uttrykk for at det er mentalt tøft å spille turneringen.

– Hvis jeg taper i morgen blir det nok en ydmykelse i verdenscupen, sier en åpenhjertig Carlsen i intervjuet.

– Jeg vet at jeg kommer til å glemme det i løpet av noen dager. Men det er langt fra ideelt, legger han til.

Carlsen kan møte vinneren av kampen Vasyl Ivantsjuk og Vahap Sanal i neste runde. Turneringen avsluttes 24. august.