Niemann svarte etter sjokkrapporten – møtt med nye sikkerhetstiltak

Den omdiskuterte 19-åringen Hans Niemann slo tilbake etter jukseanklagene og vant første parti i det amerikanske sjakkmesterskapet. Etterpå uttalte han seg med selvtillit.

6. okt. 2022 00:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette partiet er en beskjed til alle. Hele denne saken startet med at jeg sa at «sjakken snakker for seg selv», og dette partiet gjorde det. Det viste hvilken spiller jeg er.

Det sier 19-åringen etter å ha slått 15 år gamle Chriopher Yoo under det amerikanske sjakkmesterskapet. Han deltar et knapt døgn etter sjokkavsløringen om at han skal ha jukset i over 100 sjakkpartier arrow-outward-link .

Niemann fortsatte i seiersintervjuet:

– Det viste også at jeg ikke kommer til å gi meg og bukke under for presset. Jeg skal spille min beste sjakk her. Det er alt jeg har å si.

Og det var alt intervjuerne fikk etter hans første seier i mesterskapet.

HARDT PRESSET: Hans Niemann.

Nå stilles spørsmålet: Kan flere spillere nekte å delta hvis Hans Niemann (19) sitter på motsatt side av brettet? Den omdiskuterte tenåringen ble møtt av en rekke nye sikkerhetstiltak under det amerikanske sjakkmesterskapet.

Arrangøren i St. Louis har i forkant av mesterskapet lovet at de tar juksing på alvor og har iverksatt omfattende fair play-tiltak før Det amerikanske sjakkmesterskapet.

Det er jukseanklagede Hans Niemanns første turnering etter at den omfattende rapporten fra chess.com arrow-outward-link ble sluppet. Der ble 19-åringen anklaget for å ha jukset i over 100 partier.

Partiene i mesterskapets første runde startet kl. 20 onsdag kveld, men med en halvtimes forsinkelse på TV-signalene for å forhindre at noen utenfra kunne hjelpe spillerne. Arrangøren stilte også med skannere og detektorer for radiofrekvenser og metall- og silikoninnretninger. Tilskuere var ikke velkommen, og mediene måtte legge igjen elektronisk utstyr utenfor spillelokalet.

– Jeg er ganske sikker på at denne typen ikke ble brukt til å skanne spillerne under Sinquefield Cup. En oppgradering? spurte sjakkjournalist Tarjei J. Svensen på Twitter arrow-outward-link .

Niemann stilte, tilsynelatende uanfektet, opp til åpningsseremonien tirsdag kveld. Onsdag satt han ved brettet.

– Har Hans jukset over brettet? Vi vet ikke det sikkert. Har han jukset på nett? Det har han innrømmet. Er han uskyldig til motsatte er bevist? Ja, svarte direktør i Saint Louis Chess Club Tony Rich om hvorfor Niemann får delta.

Rich sier at det er opp til Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), som nå gransker Niemann og Carlsen, å avgjøre om spillere skal utestenges.

Fakta Sjakkbråket: Hva har skjedd? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen forrige måned trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Onsdag spiller Niemann i Det amerikanske sjakkmesterskapet. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Vis mer

Tre av verdens ti beste spillere deltar i turneringen i USA, men Niemann er det store samtaletemaet.

– Det er fryktelig vanskelig å være han, for folk kommer ikke til å stole på hans resultater. Spiller han for bra, er det juks. Spiller han for dårlig, er han for redd for å jukse. Folk ser det de vil nå. Jeg vet ikke hvordan han kan konsentrere seg i det hele tatt, sier den norsk-amerikanske stormesteren Jonathan Tisdall til VG.

– Hva skjer med det amerikanske mesterskapet nå? var blant de første tankene til stormester Hikaru Nakamura etter avsløringen fra chess.com.

ANKLAGET FOR JUKS: Ifølge chess.com har Hans Niemann antageligvis jukset i over 100 partier på internett. Magnus Carlsen mener amerikanerens juks er omfattende.

Fakta Disse deltar i US Chess Championship Følgende spillere deltar i åpen klasse under det amerikanske mesterskapet. Spillernes rating står i parentes: Wesley So (2771)

Levon Aronian (2759)

Fabiano Caruana (2758)

Leinier Dominguez (2745)

Sam Shankland (2712)

Ray Robson (2690)

Jeffery Xiong (2690)

Hans Niemann (2688)

Sam Sevian (2684)

Dariusz Swiercz (2652)

Awonder Liang

Christopher Yoo (2563)

Elshan Moradiabadi (2537)

Alex Lenderman (2535) Vis mer

Nakamura, verdens sjette høyeste rangerte spiller, er selv amerikansk, men deltar ikke i det nasjonale mesterskapet. Carlsen har sagt at han aldri vil møte Niemann igjen, og har bevist det ved å trekke seg fra deres møte i Generations Cup forrige måned.

Nakamura mener det ikke er utenkelig at andre følger samme eksempel.

– Det kan hende at toppspillere i det amerikanske mesterskapet ikke vil spille mot Hans. Fabiano (Caruana) kan se på dette og tenke: «Jeg vil ikke spille mot ham», spekulerer Nakamura.

Fakta Dramaet mellom Carlsen og Niemann 4. september: Magnus Carlsen taper svært overraskende for den 19-årige Hans Niemann i St. Louis. Amerikaneren er rangert som nummer 49 i verden. 5. september: Carlsen trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Legger samtidig ut en kryptisk Twitter-melding med en video av fotballtrener José Mourinho som sier «Hvis jeg snakker er jeg store problemer». 8. september: Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Blir stengt ute fra nettstedet. 10. september: Sjefdommeren i Sinquefield Cup, Chris Bird, kommer med en uttalelse om at det ikke er noen indikasjoner på at noen har jukset i turneringen. 19. september: Carlsen trekker seg etter noen sekunder av nettmøtet mot Niemann i Julius Baer Generation Cup. 23. september: Carlsen får kritikk i en pressemelding fra styret i det internasjonale sjakkforbundet FIDE. 25. september: Magnus uttaler seg på Twitter: «Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig». 29. september: Fides Fair Play-kommisjon offentliggjør at både Niemann og Carlsen skal granskes. Vis mer

Tisdall, som er tidligere norgesmester og sjakkjournalist, tviler på at noen andre enn Carlsen vil nekte å spille mot Niemann.

– Jeg tror ikke det er en stor fare for det. Magnus risikerer mye med det han driver med, for det er vanskelig å bevise at noen har jukset. Reglene er ekstremt forsiktige og lener seg mer mot å beskytte de som er anklaget. Jeg vil ikke tro at noen med mindre innflytelse enn Magnus vil våge å gjøre det samme, sier han til VG.