Carlsens stikk til VM-finalistene: – Ikke nødvendigvis de beste i verden

Lørdag avgjøres – kanskje – VM i sjakk. Magnus Carlsen (32) angrer ikke på at han har gitt fra seg VM-tittelen frivillig.

LANGT HÅR: Magnus Carlsen lar håret gro – mens Ding Liren og Jan Nepomnjasjtsjij spiller VM-finale.

28.04.2023 15:16 Oppdatert 28.04.2023 16:06

– Jeg har mentalt vært ute av VM ganske lenge nå, sier han til VG.

Etter at han valgte å gi fra seg VM-tittelen, går VM-finalen mellom de to beste i den såkalte kandidatturneringen, Jan Nepomnjasjtsjij (32) og Ding Liren (30). Det står 6,5–6,5 mellom dem etter 13 av 14 partier. Hele seks av partiene har endt med en vinner. I 2018 spilte Carlsen og Caruana 12 partier med bare remis.

– Det er spennende å følge matchen. Det er litt annerledes.

– Forklar?

– For meg er det litt som å følge matchen i 2012 (Anand mot Gelfand) ... En spennende match mellom to veldig sterke spillere – som ikke nødvendigvis er de to beste i verden, sier han som et lite stikk til finalistene. Carlsen var mester fra 2013 til han ga fra seg tittelen i fjor.

Sjakklegenden Garry Kasparov sa før VM at «det er synd at Magnus ikke er der».

– En match mellom «Nepo» og Ding blir et bra show uansett, men det er ikke en VM-kamp, sa Kasparov på en direktesending hos Saint Louis Chess Club.

– En VM-kamp bør inkludere planetens sterkeste spiller, og det gjør ikke denne kampen, forklarte han.

DUELL: Ding Liren (t.v.) og Jan Nepomnjasjtsjij.

Kasparov regnes som en av tidenes beste sjakkspillere og var den beste i verden i 15 år. Da VG tar opp Kasparovs uttalelse med Carlsen, smiler han.

– Pussig nok fulgte jeg noe av matchen i 2012 sammen med «Nepo», fordi vi var på treningsleir utenfor Moskva. Det han sa den gang i 2012 var at «kom an, hvorfor er ikke du og spiller i stedet for de som spiller her». Jeg vet ikke om han tenker det samme nå?

Carlsen fortsetter:

– VM er VM uansett, men VM har ikke nødvendigvis vært en kåring av den beste spilleren i verden alltid. Så nå ... For å si det sånn: Den som vinner denne matchen, har gjort en veldig sterk prestasjon og blir verdensmester, men ikke nødvendigvis noe mer enn det.

Magnus Carlsen valgte å droppe VM i langsjakk fram til 2013. Han inntok plassen som verdensener første gang i januar 2010 og har innehatt denne posisjonen sammenhengende siden 2011.

– Men hva synes du om denne VM-matchen?

– Det går frem og tilbake på en helt annen måte enn i mine VM-matcher. Sånn sett er det gøy.

– Har du tanker om å spille VM igjen?

– Jeg er ikke kommet noe nærmere å spille VM, vil jeg si. Jeg er foreløpig veldig komfortabel med sånn det er nå. VM får foreløpig andre holde på med.

– Har du vært på VM-matchen i Kasakhstan?

– Nei, jeg har vært i USA. Jeg var i Los Angeles på utdelingen av «The Breakthrough Prize», som gjerne omtales som «vitenskapens Oscar». Jeg har også vært litt på ferie og gjort forskjellige ting.

PS! Magnus Carlsen tok første gang VM-tittelen i langsjakk i 2013 da han slo Viswanathan Anand. Han forsvarte tittelen mot Anand i 2014, mot Sergej Karjakin i 2016, mot Fabiano Caruana i 2018 og mot Jan Nepomnjasjtsjij i 2021.