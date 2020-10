Carlsen vant norsk duell i Norway Chess

Magnus Carlsen vant tirsdagens norske duell mot Aryan Tari i Norway Chess og er med i tetkampen i turneringen når to runder gjenstår.

Magnus Carlsen hadde god grunn til å glise tirsdag kveld. Foto: Heiko Junge, NTB

13. okt. 2020 20:53 Sist oppdatert nå nettopp

Magnus Carlsen-Aryan Tari 3-0

Det går mot en spennende avslutning av turneringen der både Carlsen, Alireza Firouzja, Fabiano Caruana og Levon Aronian er med i seierskampen.

Om tirsdagens Carlsen-seier er nok til å overta ledelsen i turneringen er avhengig av hvordan det går mellom Firouzja og Caruana.

Mot Tari måtte Carlsen jobbe for seieren, selv om han ikke på noe tidspunkt var presset.

I «skrifteboksen» på TV 2-sendingen fortalte Carlsen at han improviserte i åpningen, men at han etter hvert så at han hadde opparbeidet seg en posisjonell fordel i stillingen.

– Spørsmålet er hvordan man skal få noe ut av det, sa Carlsen, som spilte med hvite brikker.

Etter 45 trekk var det klart at verdenseneren hadde funnet svaret. Carlsens brikker sto klart best plassert på brettet, og Tari måtte gi opp kampen.

Les også Magnus Carlsens rekordrekke tok slutt: – Helt utilgivelig

Les også Drama da Magnus Carlsen vant igjen

Aldri stresset

Etter en rolig innledning på partiet viste sjakkcomputeren et overtak på en halv bonde fordel Tari etter tolv trekk. Da hadde begge spillerne rundt halvannen time igjen på klokka. Men Carlsen var aldri stresset og brukte de neste tolv trekkene til å skaffe seg en fordel på 1,1 bonde. Det var en ledelse Carlsen aldri ga fra seg.

Etter 36 trekk strammet Carlsen grepet om kampen ytterligere, og hadde en ledelse med 2,6 på computeren. Da var det bare et tidsspørsmål før kampen var over.

Tari kjempet tappert for poeng, men etter 45 trekk var det slutt.

Dermed måtte Tari nok en gang forlate brettet i Stavanger uten poeng. Han blir stående med 1,5 poeng og ligger sist i Norway Chess.

Carlsen, som kjemper om seieren, har nå 16,5 poeng.

Les også Magnus Carlsen slo tilbake etter kjempenedturen

Kan ta et langt steg

I neste runde, som spilles torsdag, møter Carlsen iranske Firouzja, som ledet turneringen før tirsdagens runde. Dersom iraneren vinner sitt parti mot Caruana tirsdag, kan torsdagens oppgjør fort vise seg å bli en slags finale mellom den norske verdenseneren og det iranske stjerneskuddet.

– Får jeg et godt resultat der, tar jeg et langt steg (mot turneringsseier), sa Carlsen til TV 2 etter seieren og la til at også Caruana og Aronian er med å kjempe om seieren i Norway Chess.

Tirsdag spilte Aronian remis mot Jan-Krzysztof Duda, men tapte i armageddon. Dermed står armeneren med 13 poeng, mens Duda har 8,5.

(©NTB)