Her er Carlsen i ny rolle: – Det er veldig spesielt

Magnus Carlsen er med i VM-kvalifiseringen, men ikke som spiller.

Her er Magnus Carlsen i rollen som kommentator for chess24.com. Foto: Skjermdump, Chess24.com

Kandidatturneringen i Jekaterinburg er i gang. Vinneren der får spille VM-kamp mot Magnus Carlsen.

Nettopp Carlsen jobber som kommentator under turneringen.

– Det er veldig spesielt, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Tidligere verdensmestere har nemlig ligget lavt under kvalifiseringsturneringen.

Med tre dager

Mandag, tirsdag og onsdag er Carlsen en del av ekspertteamet til Chess24.com. Carlsen er selv på eiersiden i nettsiden gjennom sitt selskap Play Magnus.

Kommentator-jobben ble en realitet etter at Chess24.com la inn en forespørsel, opplyser Arne Horvei i Play Magnus.

– Han er jo sjakkfan. Han hadde uansett fulgt med på kandidatturneringen. Han er glad i å se god sjakk. Det å kunne diskutere partiene også, er bare fint for ham, sier Horvei.

Carlsen prøvde seg først som kommentator på TV 2 under EnterCard Chess, en kvalifiseringsturnering til Norway Chess, for seks år siden. Men han har aldri vært fast kommentator i et så viktig arrangement som kandidatturneringen før.

Kineserne Wang Hao (til venstre) og Ding Liren (til høyre) er blant spillerne i kandidatturneringen. Her gjør Arkadij Dvorkovitsj, president i det internasjonale sjakkforbundet, det seremonielle første trekket i et parti mandag. Foto: REUTERS

Får ros fra NRK-Bae

Torstein Bae har fått mye ros for sine pedagogiske sjakk-forklaringer i NRK-studio.

– Synes du Carlsen er flink til å forklare sjakk?

– Jeg synes absolutt han er flink til det, sier Bae.

Han fortsetter:

– Han formidler til et litt annet publikum enn det jeg gjør. Sånn skal det være. Han kommenterer på en sjakkside på nettet, det er et litt annet publikum enn det norske folk, der mange ikke har store forhåndskunnskaper om sjakk. Men jeg synes Magnus gjør en god jobb. Det er fantastisk for folk å høre hva han tenker om trekkene. Han er jo den største autoriteten vi har, sier Bae.

Hadde fulgt med uansett

I studio deler Carlsen sine tanker om konkurrentenes spillestil og kommenterer trekkene deres. Han følger partiene i timesvis hver dag.

– Gir dette han en fordel i VM-kampen?

– Han hadde nok fulgt med uansett, sier Bae.

Han tror heller ikke Carlsen er redd for at han hjelper konkurrentene når han er så åpen med tankene sine.

– Det er en vridning fra før. Da avslørte man ikke for omverdenen hva man tenker. Nå er det et litt annet tankesett, også i forretninger og business. Man er mer opptatt av å dele kunnskap, sier Bae.