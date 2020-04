Sjakklegenden tar kraftig oppgjør: – De styres av Putin

Garry Kasparov regjerte i verdenstoppen mellom 1986 og 2005. I dag regner mange russeren som tidenes beste sjakkspiller.

Etter karrieren har heller ikke 56-åringen vært fremmed for å være markere seg. Ved flere anledninger har han vært i medienes søkelys for å fremme sine politiske synspunkter.

Vladimir Putin er ofte blitt sterkt kritisert av Kasparov. Sjakklegenden avkyr den russiske presidentens politikk.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) ansatte Arkadij Dvorkovitsj, tidligere visestatsminister under Putins regime, som ny sjakkpresident i 2018. Da skjøt kritikken ytterligere fart.

Nå har Kasparov igjen tatt til orde. Han reagerer kraftig mot Fide etter at de nylig arrangerte kandidatturneringen i sjakk, til tross for sterke advarsler.

– Fide tar ikke uavhengige avgjørelser. De fulgte Putins instruksjoner med å late som at det ikke eksisterte en krise, uttaler Kasparov til oss i en e-post.

Kelly, Ryan / NTB scanpix

– Ikke demokrati

Til slutt ble turneringen stoppet etter syv av 14 runder. Kritikken haglet underveis ettersom den pågikk selv om andre arrangementer rundt omkring i verden ble utsatt på grunn av koronaviruset.

Et bilde fra åpningsseremonien vakte blant annet stor oppsikt. Da hadde rundt 2000 personer samlet seg i en konsertsal, selv om Fide hadde tydeliggjort at de tar koronapandemien på alvor. Vinneren av turneringen skulle i utgangspunktet møte Magnus Carlsen til VM-kamp senere i år.

– Dvorkovitsj var den som presset dette igjennom og sa at turneringen skulle spilles ferdig uansett hva. Da Putin til slutt ikke kunne benekte koronakrisen, måtte Dvorkovitsj gjøre det samme. Til og med uten en unnskyldning, forteller Kasparov.

Lennart Ootes / Fide

Den tidligere verdenseneren står på at hans uttalelser ikke handler om å fordele skyld eller fremme et politisk budskap. Kasparov mener kontroversene de siste ukene er et bevis på at Fide styres av Putin.

– Det handler om å ta ansvaret for egne beslutninger og ha åpenhet om hvordan de blir tatt. Så lenge Putins Russland styrer Fide, vil ikke Fide ha disse tingene.

– Jeg jobbet i 30 år for å prøve å styrke spillernes rettigheter, ofte med veldig lite støtte. Det er fortsatt ingen solidaritet. De opptrer hjelpeløse, uten tegn til demokrati i Fide. Ingenting kommer til å endre seg før Dvorkovitsj går tom for Kreml-pengene han bruker for å dominere organisasjonen, smeller det fra Kasparov.

SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Slår tilbake mot påstandene

Fide kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Kasparov. Forbundet åpner et langt tilsvar slik:

– Kasparov er en av de største figurene i sjakken, som er respektert overalt. Men siden han avsluttet sjakkarrieren er han blitt en politisk kommentator og aktivist. Vi respekterer hans valg og meninger, men vi som idrettsforbund kommenterer ikke politiske saker, sier David Llada, kommunikasjonssjef i Fide.

Llada forteller at Fide fulgte alle rådene som ble gitt av Verdens helseorganisasjon (WHO), eget medisinsk apparat og lokale myndigheter under kandidatturneringen. De har forståelse for at folk kan være uenige i hvordan det ble håndtert.

Samtidig mener de det er helt feil av Kasparov å hevde at Fide ikke er et demokratisk forbund.

– Vårt forbund gjennomgikk nettopp en omfattende reform for å bli en mer åpen og demokratisk institusjon, i samsvar med kriteriene fra Den internasjonale olympiske komité (IOC), sier Llada.

Likevel erkjenner han at Russland er sentral i finansieringen av Fide. I dag har forbundet russiske sponsorer, i tillegg til Coca-Cola, Total, og Mercedes-Benz.

– Vi har et strategisk mål om å forsette med «å gå vestover» for våre arrangementer og inntektskilder. Men Russland er at av våre viktigste markedet, og vi kan ikke vende ryggen til det, konstaterer Llada.

Fredrik Hagen

Langvarig konflikt

Atle Grønn, Aftenpostens sjakkspaltist og professor i russisk ved Universitetet i Oslo, forteller om konflikten som har pågått i nesten fire tiår.

Gjennom karrieren var Kasparov politisk engasjert, men ble for alvor aktiv da Putin kom til makten i Russland.

– Da Putin overtok på slutten av 1990-tallet og strammet inn på ytringsfrihet og liberale verdier, var ikke hovedkampen til Kasparov lenger sjakk, men kampen mot Putin, forteller Grønn.

På grunn av at dagens Fide-ledelse har tette bånd til de innerste maktkretsene til Putin, er det også blitt en kamp mot forbundet for Kasparov. Kandidatturneringen var finansiert av den russiske eliten, noe som innebærer at du er «godkjent» av Putin, poengterer Grønn.

Den russiske sjakklegenden bor nå i New York. Det er nemlig farlig for Kasparov å oppholde seg i hjemlandet.

– Kasparov har respekt i store deler av verden, men han er ikke særlig populær i Russland, sier sjakkeksperten.