Magnus Carlsen slapp med skrekken i stor turnering: – Dette var ingen lett seier

Andre del av kvartfinalen ble spilt mandag. Den totale premiesummen i turneringen er på cirka 2,5 millioner kroner.

– Jeg må si at det kunne gått begge veier i dag, og dette var ingen lett seier. Jeg var litt frustrert over å gå en del partier uten seier og bra spill. Så følte jeg meg bedre mot slutten, sa Carlsen.

– Det var mange opp- og nedturer i denne kampen. Jeg brukte for mye tid i parti tre mandag. Jeg kom ikke ovenpå mentalt etter det. Jeg er takknemlig over å få møte Magnus. Jeg tror alle ville vært det, sa Xiong.

Carlsen ledet 4,5-3,5 etter de seks første partiene. Disse ble spilt lørdag, men Xiong utlignet til 5–5 før Carlsen vant med svarte brikker i parti ni og gikk opp til 6–5 før det ble 7–5.

I de to siste partiene var det tre poeng per seier å hente eller halvannet ved remis. Det ble poengdeling i parti 11. Dermed hadde Carlsen fordel av hvite brikker i siste parti, og minimum remis ville gi ham sammenlagtseier og avansement i turneringen.

Det ble Carlsen-seier etter en tabbe av Xiong. Den klarte han ikke å rette opp. Carlsen vant 11,5 mot 6,5.

Den norske multiverdensmesteren møter enten Levon Aronian eller Aleksandr Grisjtsjuk i semifinalen. Disse avslutter sin kvartfinale tirsdag.

Amerikaneren Wesley So slo ut Maxime Vachier-Lagrave (Frankrike) i sin kvartfinale. Han ledet klart før de seks siste partiene, og kom ut av det bra tross et par store blemmer mandag.

Spilleformatet i Clutch International er 12 hurtigsjakkpartier i hvert møte. Disse avvikles over to dager, og turneringsformen er utarbeidet for å bevare spenningen ved at partiene mot slutten teller mer enn de andre og spesielt det 12. og siste.