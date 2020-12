NRK ber om at Carlsens reklameplakater fjernes: – Kom overraskende på oss

NRK inviterer til romjulssjakk med Magnus Carlsen og verdensstjernene – med et utenlandsk bettingselskap som et av de mest fremtredende innslagene.

ROMJULSSJAKK: Magnus Carlsen spiller mot Wesley So i «The Champions Chess Tour» – med Unibet tydelig i sin reklameplakat. Til høyre er NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Foto: Skjermdump NRK TV

26. des. 2020 18:02 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Vi er i kontakt med de nå, for dette kom litt overraskende på oss. Vi har bedt om at det ikke skal være denne typen reklame, og jeg er ikke fornøyd med det, sier sportssjef i NRK, Egil Sundvor.

Reklamen Sundvor snakker om er av det profilerte bettingselskapet Unibet, som er en av Magnus Carlsens hovedsponsorer og i bakgrunnen av Carlsens spillskjerm gjennom hele sendingen.

– Vi fikk vite om det da sendingen begynte, sier Sundvor, som legger til at han regner med de vil etterkomme deres ønsker gjennom god dialog.

I romjulen går andre runde av «The Champions Chess Tour», som er en del av en ti måneder lang turnering – fordelt på like mange måneder. Sjakk-sendingene sendes fra stormesternes «hjemmekontor» og Carlsen sitter i utlandet, som gjør at sendingen per definisjon er fra utlandet.

Fra nyttår får Medietilsynet mulighet til å stanse reklame utenlandske pengespillselskaper som er rettet mot norske TV-seere. Fra før er det vedtatt et generelt forbud mot å sende denne typen reklame på norske TV-kanaler mot norske seere, som enkelte kringkastere omgår ved å sende signalene fra utlandet.

Carlsen har tidligere frontet spillselskapet på norsk-sendte sjakksendinger, senest i Magnus Carlsen Tour Finals på TV 2 i august.

– Det ulovlig å markedsføre seg mot nordmenn, uansett hvor det skjer fra, sa avdelingsdirektør i Lotteritilsynet Henrik Nordal til VG i januar, da Carlsens omfattende avtale med Unibet ble kjent.

Anmoder sterkt

Redaksjonssjef for NRK-sporten, Torbjørn Sarre-Jensen, håndterer dialogen med arrangøren.

– Vi ønsker at de fjerner reklamen, selv om de per definisjon ikke gjør noe ulovlig, ettersom han sitter i utlandet og sender fra utlandet. Vi anmoder sterkt om at de unngår å ha Unibet på backdroppen, men vi kan ikke kreve det, sier redaksjonssjef for NRK-sporten, Torbjørn Sarre-Jensen.

Han sier det var et tydelig ønske fra NRK i forkant av sendingen at spillselskapet ikke skulle være en del av den digitale reklameplakaten bak verdensmesteren, og legger til at det kun er denne reklamen de ønsker til livs fra plakaten.

– Hva synes du om at de likevel velger å ha bettingselskapet på bakgrunnen?

– Det var litt overraskende og ikke helt heldig, sier Sarre-Jensen.

Arenareklame

The Champions Chess Tour arrangeres av det Carlsen-eide selskapet Play Magnus, og Arne Horvei er ansatt i selskapet som turneringsdirektør og har dermed ansvaret for partiene som nå spilles. Play Magnus har ingen avtale med bettingselskapet – det er det Carlsen privat som har.

– Vi disponerer en del plasser, og spillerne har anledning til å ha private sponsorater fra sin bakvegg. Han spiller ikke fra Norge, og har den på bakgrunnen der han sitter, så dermed er det å betrakte som arenareklame, sier Horvei – og understreker at det ikke er turneringens samarbeid som profileres.

Han bekrefter en dialog om at NRK helst ikke ønsket denne reklamen, men forklarer at Carlsen selv har vurdert det som i henhold til reglene å vise frem denne sponsoren.

– Det er det der du spiller fra som gjelder, og lokale arenaregler gjelder. Spillerne sitter på mange forskjellige steder i verden, og har anledning til å følge lokale regler, sier Horvei.

VG har forsøkt å nå far og manager Henrik Carlsen for en kommentar, så langt uten hell.

PS! Carlsen har spilt fire remis-partier på dag én av turneringen.