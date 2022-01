Begrepsforvirring skapte TV 2-temperatur: – En ulykksalig feil

TV 2s redaksjonsklubb sier omtalen av David Toska som «ekspert» skapte høyere temperatur enn nødvendig internt. Sportsredaktøren erkjenner at det var en kommunikasjonsfeil fra deres side.

GJEST – IKKE EKSPERT: David Toska ble først presentert som «ekspert» av TV 2 – før det siden ble klart at han skulle være «gjest». Begrepsforskjellen er ikke ubetydelig.

NRKs sjakk-kommentator Torstein Bae mener ett av de uheldige momentene i ransdømte David Toskas gjesteopptreden hos TV 2 var at han først ble titulert som «ekspert» – og ikke som «gjest».

Toska var selv klar på at han «ikke var en sjakkekspert» på vei inn til mandagens sending – til tross for at TV 2 promoterte Toskas nettopp slik. Det samme ble gjengitt i VG.

Frustrasjonen over begrepsbruken gir gjenklang i redaksjonsklubben hos TV 2.

Fakta Kort forklart: Derfor er Toskas TV 2-opptreden kontroversiell David Toska ble kjent over hele Norge etter å ha blitt kalt hovedmannen bak det såkalte NOKAS-ranet i 2004. Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept av ranerne. Toska ble dømt til 20 års ubetinget fengsel for ranet, en av norgeshistoriens strengeste dommer. Han slapp ut i 2018, etter 13 år. Siden har han etablert seg med familie og jobber med programmering. Ranerne fikk med seg 57 millioner kroner. 51 millioner av disse er fortsatt ikke gjort rede for. Vis mer

Erkjenner feil

Der var reaksjonene sterkest da han ble omtalt som «ekspert» i den innledende omtalen, mens det senere var tydelig at han skulle være «gjest».

– Man kom litt feil ut ved at det ble brukt begreper som «sjakkekspert», som er en annen rolle enn gjest. Det ble også brukt av TV 2, sier Øyvind Egaas, nestleder i redaksjonsklubben i TV 2.

Han mener temperaturen i redaksjonen ble høyere enn nødvendig på grunn av nettopp dette. Jansen Hagen erkjenner at det var en feil fra deres side.

«Det var en ulykksalig feil som ble sendt ut på et pushvarsel fra TV 2, og dessverre har det vist seg at dette har festet seg med superlim, til tross for iherdige forsøk på å korrigere. Det er selvsagt svært beklagelig og frustrerende, all den tid det aldri var snakk om en fast ekspertrolle, men to gjesteopptredener», skriver han.

Jansen Hagen bekrefter at det ikke er gjort avtale om flere sendinger i fremtiden.

– Krevende valg

NRKs sjakk-kommentator Torstein Bae tror ikke David Toska ville fått oppdraget som gjest i TV 2s studio uten kjendisstatusen hans kriminalitet medførte.

– Det er et krevende valg av TV 2. Jeg forstår at han ønsker å komme tilbake til samfunnet, men jeg forstår de som mener han får denne rollen fordi han er kjent for alvorlig kriminalitet. Det kjennes ikke riktig at dét skal være veien til studio, sier NRKs profilerte sjakk-kommentator.

Debatten har rast etter TV 2s avgjørelse om å hente inn David Toska som gjest i sine sjakksendinger mandag og tirsdag denne uken.

– Det spesielle er at hans kjendisstatus er oppnådd gjennom kriminalitet. Om han hadde vært en lovlydig borger i alle disse årene, ville han aldri fått sjansen til å sitte der. For mange oppleves det som en heder å få en slik invitasjon, sier Bae.

Snur på problemstillingen

Han er tydelig på at han ikke konkluderer med at TV 2s valg «ikke går an». Hans arbeidsgiver NRK har på sin side vært klar på at de ikke kunne gjort som TV 2.

– Man må være åpen om årsaken for at han er der. Det kan være et perspektiv som kan være interessant å få frem. Innvending da blir hvorfor akkurat en kjendis i dette tilfellet, sier Bae – og henviser til TV 2-argumentet om sjakkens rolle i soningssammenheng.

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen mener på sin side at Toska «har en fortid som gjør ham til en interessant gjest, men som også er relevant for å formidle hva sjakkmiljøet- og sporten kan bety».

«En kan jo snu på problemstillingen og spørre om Toska er diskvalifisert for å delta i denne gjesterollen? Vårt standpunkt er at han har gjort opp for seg med samfunnet og jobber for å gi noe positivt tilbake», skriver Hagen i en e-post, og påpeker at hans historie bør kunne bli fortalt i en relevant setting som sjakksendingene er.