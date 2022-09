Carlsen uttaler seg etter sjakk-bråket: – Jeg tror Niemann har jukset mer

Magnus Carlsen (31) har vært svært ordknapp om sin helt sentrale rolle i sjakkbråket den siste måneden. Men nå tar han bladet fra munnen og retter kraftige beskyldninger mot Hans Niemann (19).

DRAMA: Magnus Carlsen og Hans Niemann står i sentrum av et sjakkdrama som ryster sjakkverdenen.

26. sep. 2022 21:37 Sist oppdatert nå nettopp

Carlsen skriver blant annet dette i en uttalelse lagt ut på Twitter mandag kveld:

«Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig».

Carlsens forhold til amerikaneren har åpenbart vært iskaldt en god stund. De to møttes under Sinquefield cup i starten av september.

En kamp den norske verdenseneren tapte. Dagen etter trakk Carlsen seg fra turneringen. Da de aller fleste ønsket en forklaring, svarte Carlsen i stedet med en kryptisk melding.

Dramaet eskalerte da nordmannen under Champions Chess Tour for nøyaktig en uke siden tapte med vilje etter ett trekk mot Niemann, en handling Carlsen fikk krass kritikk for.

«Progresjonen har vært uvanlig»

Carlsen har vegret seg for å utdype sine handlinger.

Så sent som i går antydet nordmannen at han ikke kom til å si alt rundt dramaet i sjakkverden der han selv har hatt hovedrollen den siste snaue måneden.

Men mandag kveld har han snudd og retter altså kraftige beskyldninger mot Niemann.

«Progresjonen hans har vært uvanlig og gjennom kampen vår i Sinquefield cup fikk jeg inntrykk av at han ikke en gang var fullt ut konsentrert på kampen i en kritisk stilling, mens han spilte meg ut på en måte jeg mener bare en håndfull spillere klarer», forklarer Carlsen videre.

Far og manager Henrik Carlsen ønsker ikke å utdype sønnens uttalelser overfor VG.

– Utrolig skuffende

Niemann selv har avvist alle påstander om at han har jukset over brettet, men har innrømmet juks ved to anledninger: som 12- og 16-åring på internett.

Han gikk samtidig hardt i rette med Carlsen etter nordmannen trakk seg fra Sinquefield-turneringen:

– Å se min største helt prøve å angripe og ødelegge sjakk-karrieren min, er utrolig skuffende, sa han i et intervju han delte på Twitter.

Nordmannen forteller også at han vet mange er frustrert over handlingene hans den siste tiden.

– Jeg er (også) frustrert. Jeg har lyst til å spille sjakk, og spille på det høyeste nivået i de beste turneringene, sier han.

31-åringen påpeker mandag kveld at han mener juks er en eksistensiell trussel mot sjakken. Han er også klar på at arrangører av kamper, turneringer og alle som bryr seg om spillet seriøst må vurdere å øke både tiltak og metoder for å oppdage juks.

Carlsen avslører også for første gang – selv om hans rivaler har antydet det tidligere – at han vurderte å trekke seg fra Sinquefield Cup da han fikk høre at Niemann skulle stille.

«Vi må gjøre noe med juks og for min del fremover så ønsker jeg ikke å spille mot folk som gjentatte ganger har jukset tidligere. Fordi jeg vet ikke hva de er kapable til å gjøre i fremtiden», skriver Carlsen – og avslutter slik:

«Det er mer jeg har lyst til å si. Dessverre, på dette tidspunkt, er jeg forhindret i hva jeg kan si uten tillatelse fra Niemann til å snakke helt åpent. Så langt har jeg bare kunnet snakke om mine handlinger og de handlingene har gjort det klart at jeg ikke er villig til å spille sjakk mot Niemann. Jeg håper sannheten om denne saken kommer ut, uansett hva den er».