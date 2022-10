Carlsen om nettjuks: – Det kommer til å endre seg

MAYRHOFEN (VG) Magnus Carlsen (31) hadde sett for seg debatten som kom i kjølvannet av sine oppsiktsvekkende handlinger – og deler litt av sine refleksjoner om den.

SIKKER I SIN SAK: Magnus Carlsen utenfor Europahaus i Mayrhofen, der han spiller European Chess Club Cup med sitt lag Offerspill.

Nå nettopp

– Det er ting som tyder på at ting kommer til å endre seg, i alle fall. At juks med datamaskin blir sett på på en litt annen måte om det er på nett eller på brett, sier Carlsen til VG i de østerrikske alper.

Han lot «Jeg står på mitt» arrow-outward-link være det eneste han ville si om sjakk-dramaet torsdag, men fredag tok han seg tid til å svare mer utfyllende om debatten som har kommet i kjølvannet av sine oppsiktsvekkende handlinger.

Verdensmesteren trakk seg fra turneringen Sinquefield Cup etter tap mot Hans Niemann i september, og siden har debatten om juks i sjakk ridd sporten som en mare – og kostet den norske sjakkpresidenten Joachim Birger Nilsen jobben.

En rapport fra chess.com har avdekket at Niemann trolig har jukset i over 100 partier på nett. Nå deler Carlsen litt av sine refleksjoner om rapportene om omfattende online-juks – og er glad for at online-spillingen, og tilhørende juks, nå kommer til å bli tatt mer seriøst.

– Det har skjedd mye på de siste årene, da pandemien kom med Champions Chess Tour online og turneringene Chess.com arrangerer, som har gjort at online sjakk har gått fra å være noe folk ikke tok så alvorlig til å være på lik linje med sjakk over brettet. Det kommer til å endre seg, og det er godt.

Online-juks var også tema på fredagens Dagsnytt 18, der NRK-kommentator Torstein Bae argumenterte for at det har vært en kultur i sjakken at juks på nettet er blitt regnet som noe mer useriøst.

VG-kommentator Leif Welhaven mente strengere sanksjoner, med en avskrekkende effekt, må til for å bøte på det han kaller sjakkens troverdighetsproblem – altså at juks er juks, uansett format.

– Hadde du sett for deg at det skulle bli så mye oppstyr i kjølvannet?

– Jeg hadde sett for meg debatt, og det har det blitt, sier Carlsen etter å ha trukket på smilebåndet.

Det økte fokuset på juksing i sjakk kan også ha ført til at den norske sjakkpresidenten Joachim Birger Nilsen fredag 7. oktober trakk seg, etter at NRK dagen før avslørte at han hadde jukset i en online-turnering i 2016/17-sesongen.

– Hva tenker du om det som har skjedd med den norske presidenten?

– Det får Johannes (L. Kvisla, turneringsleder i sjakk-klubben Offerspill Chess Club) svare på, sier Carlsen, før han forlater intervjuet.

Den avgåtte sjakkpresident Nilsen har blant annet vært styremedlem i Carlsens klubb Offerspill tidligere. Carlsen og spillerne på laget kjenner Nilsen godt.

– Jeg forstår at han har tatt det valget om å gå av, men jeg synes det er trist for norsk sjakk fordi han har gjort en god jobb som president, sier Kvisla på vegne av Offerspill.

Fakta Sjakk-dramaet: Dette har skjedd Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Onsdag spiller Niemann i Det amerikanske sjakkmesterskapet. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. 7. oktober trakk han seg. Vis mer

Stormester og lagkamerat Aryan Tari er klar på at online sjakk har tatt innpå, og delvis forbigått, viktigheten til over brettet-sjakk.

– Det har skjedd så utrolig mye de siste årene. Turneringene kom over nettet under pandemien, og nå er det virkelig blitt mer populært og det er mye takket være Magnus og turneringene han innførte, sier Tari.

Champions Chess Tour er startet av Carlsen-eide Play Magnus Group, og har ifølge egne nettsider 16 millioner kroner i årets premiefond – og mer enn 40 storspillere.

– Ikke bare spiller verdenseliten, men det er utrolig gode premierpenger. Det er noe man ikke har vært vant med, at det er så store premiepenger, og noen online-turneringer har bedre premier enn brett-sjakk, utdyper Tari.

Men når det er sagt ...

– Når det er så høye pengepremier, er det mange som kan bli fristet til å bruke hjelpemidler. Fysisk sjakk er det jo mye mer sannsynlig å bli tatt, siden du blir sett hele tiden. Det har ført til at mange stormestere og andre spillere er blitt fristet til å jukse, og det ødelegger for sporten vår, sier Tari.