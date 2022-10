Reagerer på hemmelighold av juksemakere i sjakk

En sjakkspiller helt i verdenstoppen ble avslørt for juks av Chess.com. Han fikk være anonym. Det får eksperter til å reagere.

KRITISK: Jon Ludvig Hammer under Norway Chess i Stavanger 2018.

5. okt. 2022 12:45 Sist oppdatert nå nettopp

Rapporten som hevder at Hans Niemann har jukset i over hundre partier arrow-outward-link med nett-sjakk inneholder også andre oppsiktsvekkende opplysninger.

Fakta Sjakkbråket: Hva har skjedd? Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen forrige måned trakk seg fra en sjakk-turnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com - verdens største sjakknettsted - har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående granskning av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Vis mer

Chess.com skriver i rapporten at man har fått tilståelser om juks fra fire spillere på FIDEs liste over de 100 best rangerte i verden.

En av verdens beste sjakkspillere takket Chess.com for at de ikke offentliggjorde navnet hans, da han ble «tatt» i 2020. Det viser e-poster i rapporten.

Også dusinvis av såkalte stormestere har blitt tatt for juks i online-partier.

– Jeg synes det er merkverdig at Chess.com er så opptatt av å tilgi juks – og tilby anonymitet – mot at man tilstår. Filosofien om at man blir tilgitt så lenge man tilstår er noe denne rapporten har gitt mye informasjon om, sier Jon Ludvig Hammer til VG.

Han var lagleder for det norske laget Norway Gnomes arrow-outward-link , i Pro Chess League i 2020, der Niemann angivelig skal ha jukset.

Chess.com er en av de største sjakk-plattformene i verden – og er stedet for store internasjonale turneringer, blant annet Pro Chess League.

Stormester er den høyeste livsvarige tittelen en sjakkspiller kan tildeles av FIDE, som altså er det internasjonale sjakkforbundet. Tittelen forkortes GM fra det engelske grandmaster. En stormester har normalt et ratingtall på minst 2500.

I e-poster beskrives det hvordan spillere blir avslørt, legger kortene på bordet – og får en ny sjanse. I tillegg blir jukse-avsløringene holdt hemmelig for offentligheten.

I e-postutvekslingen med en antatt jukser blir det tilbudt «diamantmedlemskap» og blanke ark mot at man tilstår.

Hundrevis av spillere på lavere nivå er også tatt for juks.

Det er Chess.com som selv har etterforsket Magnus Carlsens rival Hans Niemann for juks. Ifølge rapporten har amerikaneren trolig jukset i over 100 partier arrow-outward-link . Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) er ikke ferdig med sin granskning.

Niemann har fått muligheten til å kommentere saken overfor Wall Street Journal, men foreløpig har amerikaneren valgt å ikke svare.

– Det er uklart for meg hvorfor de offentliggjør så mye rundt Niemann, som ikke skal ha jukset siden 2020, mens de holder fast på at alle andre som har jukset, ikke får navnet sitt avslørt, sier Jon Ludvig Hammer.

Sommeren 2020 ble en storfisk tatt for juks av Chess.com. Han har et ratingstall på rundt 2700 på nettjenesten, noe som plasserer ham blant de 50 beste i verden.

Spilleren forklarer at han kjedet seg og jukset for å se hvor bra han kunne gjøre det – ikke for å tjene penger.

– Tusen takk for at du ga meg denne sjansen og ikke gjorde dette offentlig. Jeg ble egentlig overrasket over at du avslørte meg fordi jeg bare jukset i fem parti, forklarer spilleren.

Chess.com er fornøyde med avsløringen: «The guy is 2700+, he’s a monster», skriver de i interne e-poster gjengitt i rapporten.

Han blir beskrevet som en av verdens beste sjakkspillere:

VG har kontaktet Chess.com med spørsmål om hvorfor det ikke er mer åpenhet rundt hvem som jukser. Henvendelsen er foreløpig ikke besvart.

KRITISK: NRKs sjakkekspert Torstein Bae på sjakkafé i 2019.

– Jeg synes det går an å være kritisk til Chess.com som har sittet med informasjon om Niemann i flere år uten å foreta seg noen ting. De har jo utviklet algoritmer og systemer for å avdekke juksing. Så skjer det fortsatt. Det kan være fordi det ikke er noen offentlig prosess på det. De som tas blir tatt i all hemmelighet, egentlig, sier NRK-sjakkekspert Torstein Bae.

– Vi bør nå forvente mer offentlige konklusjoner fremover når en spiller blir tatt i juks. Så må aktørene, som har turneringer digitalt eller ansikt til ansikt, klare å samordne sanksjoner, mener han.