Kryptisk Carlsen-stikk vekker oppsikt: – Heller bensin på bålet

Med en tilsynelatende uskyldig bisetning har Magnus Carlsen (31) tatt sjakk-konflikten med Hans Niemann (19) til et nytt nivå.

LURING: Magnus Carlsen sa lite, men samtidig mye, da han for første gang på lenge stilte opp til intervju.

22. sep. 2022 10:42 Sist oppdatert nå nettopp

Da Magnus Carlsen endelig brøt tausheten etter de siste ukenes sjakkdrama, var det én liten detalj folk bet seg merke i.

– Dessverre kan jeg ikke snakke om akkurat det, men folk får trekke sin egen konklusjon, og det har de definitivt gjort. Jeg må si at jeg er veldig imponert over Niemanns spill og jeg synes mentoren hans, Maxim Dlugy, må ha gjort en veldig god jobb, uttalte nordmannen til chess24.

Og det er navngivingen av rivalen Hans Niemanns angivelige mentor som nå vekker oppsikt. Uttalelsen har eskalert kaoset og fått folk til å vende lupen mot Dlugy.

NRK-ekspert Atle Grønn omtaler Dlugy som en «veldig kjent og viktig person» i sjakkmiljøet.

– Han er kjent som en lynsjakk- og internettkonge, men det er også veldig godt kjent at han har jukset. Det er mange som har tatt han i juks. Blant de beste spillerne, er han én av dem med dårligst rykte, hevder Grønn.

Det blir blant annet hevdet at Dlugy har jukset og blitt utestengt fra verdens største nettsted for sjakkspilling chess.com – akkurat som Niemann – men disse ryktene er ikke bekreftet. Kommunikasjonsrådgiver Erik Allebest i chess.com vil ikke svare på spørsmål rundt Dlugys påståtte utestengelse.

– Dette er veldig gode spørsmål. Dessverre er vi ikke klar til å kommentere rundt dette offentlig, skriver han i en mail til VG.

– Hvorfor er det gode spørsmål? Og når kan dere si noe?

– Dette er fantastiske oppfølgingsspørsmål! Jeg håper vi kan si mer snart.

Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup i St. Louis tidligere denne måneden, dagen etter han tapte mot Niemann. Samtidig la han ut en video av José Mourinho som sier han vil komme i «store problemer» om han snakker:

Omtrent samtlige toppspillere og eksperter har tolket det som en anklage om juks mot amerikaneren. Da Carlsen trakk seg, tenkte Grønn umiddelbart på forholdet mellom Niemann og Dlugy.

– Carlsen vet hva han gjør når han drar frem det navnet?

– Ja, jeg tror ikke det er uskyldig sagt av Magnus, sier Grønn.

– Han heller enda mer bensin på bålet og gir folk mer de kan grave i, sier Torstein Bae, også han sjakkekspert hos NRK.

– Magnus insinuerer noe, akkurat som han gjorde i St. Louis. Hadde han sagt dette i en annen sammenheng kunne det blitt tolket som ros av Niemann og Dlugy. I konteksten vi er i nå, vil det bli tolket som at de jukser, legger han til.

I podkasten «Perpetual Chess» har Niemann tidligere bekreftet koblingen til Dlugy. På sosiale medier verserer det et bilde av de to sammen, hvor sistnevnte beskriver 19-åringen som «min student».

– Men hva betyr det? At han fikk opplæring da han var 12 år gammel? Det gir ikke klarhet i hans rolle vis-à-vis Niemann eller rundt juksen, presiserer Bae.

Ifølge Grønn er Dlugy opprinnelig russer, men 56-åringen flyttet til USA på 70-tallet. I 1985 vant han juniorverdensmesterskapet i sjakk.

– Han var en kommende superstjerne, men så drev han med ulike businessgreier som gikk på tryne. Det skjedde en del «Texas» ting i Russland på den tiden. Han vendte tilbake til sjakken og ble en lynsjakkspesialist, sier Grønn.

I 1990 ble han ifølge Wikipedia utnevnt som president for det amerikanske sjakkforbundet. Nå driver han sjakkskolen Chess Max Academy, med kontorer i New York City og Connecticut. Ifølge skolens hjemmesider har Niemann vært elev der.

Grønn sier at han ikke vet om det foreligger noen dom for juks. Han forklarer videre at Dlugy har spilt turneringer på et nivå der Verdenssjakkforbundet ikke har «giddet» å gripe inn.

– Han får et dårlig rykte, men det er ikke sånn at verdenssjakkforbundet griper inn i sånne ting, sier Grønn.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Maxim Dlugy, foreløpig uten å lykkes.