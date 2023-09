Hans Niemann om Carlsen: – Selvsagt er han en bølle

Hans Niemann blir grillet hos TV-profilen Piers Morgan - og beskylder Magnus Carlsen for å være en bølle.

Publisert: 25.09.2023 23:05 | Oppdatert: 25.09.2023 23:36

Den omdiskuterte sjakkspilleren stiller i studio hos Morgan sammen med sin advokat Terence Oved.

– Sjakknivået mitt har blitt bedre. Dette er et tilfelle der bøller går etter noen, fordi det er i deres interesse, sier amerikaneren.

På Morgans direkte spørsmål om han mener at Magnus Carlsen er en bølle, svarer Niemann:

– Selvsagt er han en bølle. Han bruker sitt imperium og sine forbindelser. Det skjer en fusjon, og han får disse til å angripe meg.

Fusjonen som Niemann sikter til er da chess.com kjøpte opp Play Magnus-gruppen i desember 2022.

Niemann hevder i intervjuet at det var grunnen til at han ble utestengt fra chess.com:

– Den eneste grunnen til at de utestengte meg, var fordi de fullførte en fusjon med Play Magnus Group, og deres nye stjerneambassadør gjorde narr av seg selv, og de måtte støtte anklagene hans og diskreditere meg.

Hans Niemann blir sint på Piers Morgans gjentatte spørsmål om hvordan en kan stole på at han bare har jukset de to gangene han har innrømmet - mens chess.com i sin undersøkelse hevdet at Niemann hadde jukset i mer enn 100 sjakkpartier.

I juni ble det kjent at Niemanns milliardsøksmål mot Carlsen ble avvist av amerikansk rett.

– Saksøker du fortsatt Magnus Carlsen?

– Nei!

– Har du droppet den saken?

Advokaten bryter inn:

– Vi kan ikke diskutere det.

I slutten av august kom nyheten om at Magnus Carlsen (32) igjen er åpen for å spille mot Hans Niemann etter jukse-bråket. De to la ned stridsøksen i en felles uttalelse på chess.com.

Etter den tid har det oppstått en ny konflikt: Mellom Niemann og den tidligere verdensmesteren Vladimir Kramnik.

– Bare for å være tydelig, du jukset ikke? spør Piers Morgan.

– Selvfølgelig ikke.

– Så hva har du lært hvis du ikke jukset?

– Vel, jeg tror læringsopplevelsen var mer slik at media angrep meg og hele sjakkverdenen kjørte over meg.

– Har du noen gang brukt analperler mens du spilte sjakk?

– Nysgjerrigheten din er litt bekymringsfull, kanskje du er personlig interessert, men nei, kategorisk nei, selvfølgelig.

Piers Morgan sier at han ikke liker folk som jukser i sport.

Hans Niemann forklarer juksingen ved 12 og 16 års alder på denne måten:

– Forskjellen mellom når du er et lite barn og du er under sterkt press, og du gjør en feil, og når det gjelder offisielle turneringer... har jeg aldri jukset og det er absolutt ingen bevis på at jeg noen gang har jukset.

Niemann spiller for tiden junior-VM i Mexico.