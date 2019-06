Carlsen overrasket alle i armageddon: – Kanskje de tenker de må gjøre noe spesielt for å slå meg

Etter et helt udramatisk langsjakkparti klinket Carlsen til med storspill og en real overraskelse da duellen skulle avgjøres i armageddon.

Den norske verdenseneren valgte en åpning som forbauset sjakkjennerne, ettersom han spilte svært aggressivt til tross for at remis i armageddon holder til seier for spilleren med svarte brikker.

So lot seg ikke umiddelbart vippe av pinnen, men med dårlig tid ble han raskt helt utspilt av Carlsen. I TV 2s studio var også stormesterne Jon Ludvig Hammer og Simen Agdestein nærmest satt ut av spill av Carlsen offensive spill. Samtidig ga de den amerikanske motsanderen det glatte lag for å ha blitt utspilt av verdenseneren.

– Må gjøre noe spesielt

Ekspertene stilte spørsmålstegn om motstanderne gjør dårligere trekk når de spiller mot Carlsen.

– Kanskje litt. Kanskje de tenker at de må gjøre noe spesielt for å slå meg, medgir Carlsen i TV 2s studio.

So kom ut av det med en smule ære i behold da Carlsen godtok remis i armageddon, som altså ga seier for nordmannen med svarte brikker.

– Jeg klandrer han ikke for å prøve. Han hadde nok i bakhodet at han slo meg i fjor, sier Carlsen på TV 2.

I tet

Carlsen har vunnet samtlige sju partier så langt i Norway Chess, og han har særlig imponert i armageddon, der seks av seierne har kommet.

I armageddon får vinneren 1,5 poeng og taperen 0,5 poeng. Carlsen leder nå storturneringen i Stavanger med 11 poeng.

I onsdagens langsjakkparti mot So så Carlsen ut til å ha god kontroll på begivenhetene selv om amerikaneren med hvite brikker hadde et lite overtak en periode. Datamaskinen som følger partiene, viste en liten fordel til hvitt etter om lag 20 trekk, men dette jevnet seg etter hvert ut.

Etter 36 trekk ble spillerne enige om remis og dermed å avgjøre partiet i armageddon.

Torsdag skal Magnus Carlsen spille med hvite brikker mot Yu Yangyi fra Kina. Siste runde i Norway Chess spilles fredag.