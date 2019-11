HØVIKODDEN: Inne i spillesalen under VM i fischersjakk på Henie Onstad Kunstsenter var det så stille at man nærmest kunne høre spillerne tenke. På et tidspunkt fant TV-kameraene faktisk en tilskuer som sov. Spenningen var intens, men da partiet var over, kom ingen utblåsninger – hverken fra de dresskledde spillerne eller publikum.

Kontrastene er store til det som utspilte seg på Folsom Street Foundry i San Francisco helgen 4–5. mai. Der gikk finalen i Pro Chess League for andre gang. Arrangementet er på mange måter «sjakkens e-sport».

Slik man kjenner det fra resten av e-sport-verden, har lagene kvalifisert seg gjennom flere delfinaler på internett. Som i for eksempel Fortnite-VM eller CS: GO Majors sitter spillerne med hodetelefoner og er dypt inne i dataskjermen foran dem. Alle på laget har på seg den samme drakten, og et entusiastisk publikum heier dem frem.

– Det har vært en stor suksess. Seertallene har steget med over 100 prosent hvert år. En stor driver har vært stabile lag med veldig gode spillere, sier direktør for forretningsutvikling i Chess.com Nick Barton.

Han nevner blant annet verdensmester i fischersjakk, Wesley So, blant dem som vil ta del i neste sesongs turnering.

FIDE støttende til sjakk som e-sport

Det er sjakkgiganten Chess.com som er arrangør av konkurransen. Med seg på «sjakkens e-sport» har de fått spillere som Fabiano Caruana, Ding Liren og Jan Nepomnjasjtsjij.

På det norske laget «Norway Gnomes» finner man blant andre stormestrene Jon Ludvig Hammer, Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen. Magnus Carlsen har også tidligere vært en del av det norske laget.

– Det var en risiko å ta det ut i sjakkverdenen. Det har for eksempel vært veldig strenge klesregler de siste hundre årene. Det er interessant å forsøke å endre på det, sier Barton.

Men tilbakemeldingene fra spillerne har nærmest vært utelukkende positive, beskriver Barton. Også det internasjonale sjakkforbundet FIDE mener sjakk har store digitale muligheter.

– Strømming på nettet for sjakk har et stort potensial. Det handler om å finne det riktige «språket». Da kan vi også få et større publikum, sier FIDE-president Arkadij Dvorkovitsj til Aftenposten.

– Tror du sjakkspillere kan bli de nye e-sportstjernene?

– Vanskelig å si. Det er en annen slags opplevelse. I e-sport handler det fortsatt mest om slåssespill og ikke det intellektuelle. Men på et punkt kan det komme sammen. Kanskje sjakkspillere kan bli fremtidens helter i e-sport.

Enn så lenge er forbundet ikke en formell del av e-sport-satsingen.

– Men administrasjonen i FIDE har vært veldig støttende på tanken om sjakk som en e-sport. De har oppfordret oss til å gjøre så mye vi kan for å gjøre det så organisert som mulig. De ser en fremtid i det og potensielt kunne involvere seg senere, forteller Barton i Chess.com.

Avtalen som startet e-sport-satsingen

Å spille sjakk på en datamaskin har man gjort nærmest like lenge som dataen har eksistert. Allerede i 1996 slo en datamaskin for første gang et menneske da maskinen «Deep Blue» slo det som da var verdens beste sjakkspiller Garry Kasparov.

I over et tiår har også sjakkspillere møttes til partier over internett, blant annet gjennom Chess.com, som ble lansert i 2007. Men større turneringer over nettet, startet først så smått for noen få år siden.

En del av æren skal strømmetjenesten Twitch.tv ha. Av mange regnes Twitch for å være e-sportens «hjem». Plattformen huser mange av verdens største e-sportstjerner, og strømmer de fleste store mesterskap innenfor grenen.

I 2017 inngikk de et samarbeid med Chess.com. Nå vises også sjakkmesterskap på plattformen: Også VM i fischersjakk.

– Sjakk har et stort globalt publikum. Det er også et velrespektert spill gjennom historien. Twitch har tradisjonelt sett vært et hjem for videospill-innhold, men sjakk har vokst til å bli et onlinespill, sier produktsjef for e-sport i Twitch, Michael Brancato.

I løpet av det siste året har Chess.coms kanal hatt en enorm vekst og så mye som 39 millioner unike seere. Men det er ikke bare kanalen som vokser, også hundrevis av sjakkspillere har startet sin egen kanal.

– De viser frem personlighetene sine, folk blir kjent med dem og får sett dem enten trene eller spille mot dem. De får seg selv ut der til fansen, forklarer Brancato som også viser til at sjakken ved å strømme også nå når ut til et yngre publikum enn tidligere.

Norsk stormester: – Må ta lærdom av andre dataspill

En av spillerne som har etablert seg på strømmekanalen, er den norske stormesteren Jon Ludvig Hammer. Han startet sin kanal i desember 2007.

På den ene siden av kameraet sitter Hammer og enten spiller selv eller analyser andres partier. På den andre siden sitter publikum som kommenterer og gir donasjoner til Hammers kanal. Gjennom donasjonene og abonnenter gir strømmingen Hammer en viss inntekt.

– På den måten tjener jeg litt de månedene jeg ikke har andre oppdrag, forteller han.

Hammer er blant dem som tror at sjakk har en fremtid som e-sport.

– Jeg tror sjakk kan høre til i den kategorien, sier han og utdyper:

– Så er det opp til oss å finne ut av hvordan vi skal vise det frem på best mulig måte, finne ut hvordan rammene skal være og hvordan turneringene skal være. I den grad vi skal kunne kalle oss en e-sport, må noe av målet være å gjøre oss attraktive og interessante utover det sjakkmiljøet som eksisterer. Da må vi lære av hvordan andre dataspill har klart å bygge seg en merkevare, et publikum og se på hvilke triks de har gjort.