Slik reagerer sjakkverden etter Carlsen-sjokket: – Uten sidestykke

Magnus Carlsen (31) tapte mot vilje mot Hans Niemann (19). Nå etterlyser flere sjakkeksperter at Carlsen uttaler seg om konflikten.

19. sep. 2022 20:48 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det hele startet for to uker siden. Med sorte brikker, vant Niemann et parti mot Carlsen i Sinquefield Cup. Carlsen trakk seg fra turneringen påfølgende dag, og siden har det vært en stor debatt i sjakkverden om Niemann jukset.

Carlsen har selv ikke kommet med direkte anklager mot amerikaneren, og han har ikke uttalt seg siden partiet for to uker siden.

Mandag møttes de igjen, i turneringen Julius Baer Generation Cup, men allerede i andre trekk valgte Carlsen å gi opp. På direkten kalte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer det for «fullstendig uakseptabel oppførsel».

Internasjonal mester, Jovanka Houska, sier ifølge chess24.com at Carlsen «ikke bare kan gjøre dette».

På sendingen til Chess24.com så internasjonal mester Tania Sachdev og stormester Peter Leko ut som et spørsmålstegn da partiet ble «avgjort»:

Houska mener Carlsen nå må komme med noe mer håndfast, og ikke bare en uttalelse.

– Han kan ikke bare si ja, jeg tror du jukset og starte en heksejakt. Han må si: «Her er bevisene mine», sier Houska.

Stormester David Howell er nærmest i sjokk.

– Dette er uten sidestykke i sjakkhistorien tror jeg, fra en verdensmester, fra en toppspiller, og ikke minst fra Magnus, som elsker å spille så mange kamper som mulig og har stor respekt for sjakkspillet og alle turneringene han spiller, sier han, og legger til:

– Det er bare bisarre, bisarre tider.

SJAKKPROFILER: David Howell (venstre) og Jovanka Houska (midten) har begge uttalt seg etter Carlsens parti mot Niemann. Her sammen med Kaja Snare (høyre) under en sending fra Champions Chess Tour i 2020.

Tidligere verdensener på kvinnesiden Susan Polgar er like overrasket som alle andre.

– Dette er definitivt en protest. Denne feiden vil ikke være over med det første, skriver hun på Twitter.

En annen stormester, Alejandro Ramírez, sier ifølge Chess24.com, at det hele er «en klar indikasjon på at Magnus tenker at noe er galt».

– Jeg vet ikke hva det er, men jeg vet at dette er så kraftfullt at Magnus må ta steget frem og si noe, sier Ramírez.

Etter partiet mot Niemann, var det knyttet spenning til om Carlsen ville komme tilbake til brettet for kveldens tredje parti, mot Levon Aronian. Det gjorde han, og nordmannen vant partiet etter 53 trekk.

VG har ikke fått svar fra Magnus Carlsens far og manager, Henrik Carlsen. Magnus Carlsen har informert TV 2 om at han ikke vil si noe i forbindelse med turneringen.

Turneringssjef for Champions Chess Tour, Arne Horvei, sier dette om Carlsens overraskende manøver.

– Det er trist for fansen som hadde sett frem til et returoppgjør mellom de to, sier han til VG.

– Kan Carlsen straffes for dette?

– Det blir for tidlig å si noe om det. Vi står midt oppe i det, sier han.

– Vi ønsker at det skal være mest mulig engasjerende og spennende sjakk. Nå skal vi gå gjennom denne turneringen, evaluere og planlegge neste dag. Vi tar en fot i bakken når det over, sier Horvei om veien videre i saken.

Han visste ikke om Carlsens handling på forhånd. Carlsens selskap Play Magnus Group er inne på eiersiden i chess24, som arrangerer turneringen.

– Gir det Carlsen en fordel i denne situasjonen?

– Magnus er med som deltaker og det er det som er fokuset, sier Horvei.

Carlsen har tidligere uttalt seg om hvordan man merker at noen jukser i sjakk i podkasten Wolfgang Wee Uncut.

– Du ser umenneskelige beslutninger og umenneskelig presisjon for nivået. Det ser du veldig fort, sa han.

– Det følger ikke en logikk som stemmer overens med de andre trekkene den personen har gjort, som en sterk sjakkspiller ville tenkt. Du har fått et riktig svar, og så har du bare tatt det ut av luften. Du kan ikke se prosessen bak, fortsatte han.

Ifølge Carlsen er det svært risikabelt for toppspillere å jukse, da de risikerer å ikke bli invitert til store turneringer i fremtiden.

– Blir du tatt, er karrieren din over, slår han fast i podkasten.