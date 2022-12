Torstein Bae droppet advokatjobben og millionlønnen – og begynte å hjelpe flyktninger

Torstein Bae (43) var en fremgangsrik advokat da han for snart to år siden snudde opp ned både på tilværelsen og lønnsslippen, og begynte å jobbe med flyktninger.

VIKTIG BRIKKE: Torstein Bae er på plass i NRKs sjakkstudio til sendingene fra VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen. Det blir hans 15. VM for NRK.

22 minutter siden

Nå kommer han rett fra Ukraina-hjelp til sjakkbrettet.

For Torstein Bae er blitt en institusjon for nordmenn i julen, nesten på linje med «Grevinnen og hovmesteren», «Tre nøtter til Askepott» og Sølvguttene, skjønt Oslo-karen dukker ikke opp før på 2. juledag – men holder det til gjengjeld gående til lille nyttårsaften.

Da er det først VM i hurtigsjakk og så VM i lynsjakk.

Fra å være såkalt «managing partner» – direktør og medeier på norsk – i advokatfirmaet Legalis, begynte han i fjor i Flyktninghjelpen.

Rett før jul dro han til Moldova og besøkte partnerne til Flyktninghjelpen – de som hjelper de mange ukrainske flyktningene.

PÅ TUR: Torstein Bae var før jul i Moldova og sjekket med Flyktninghjelpens partnere der. Stående Roman Benari, generalsekretær i Moldovas ungdomsråd. Sittende Ana Derevenco, kommunikasjonsrådgiver samme sted. Moldovas ungdomsråd jobber med inkludering av ukrainske ungdommer i det moldovske samfunnet, blant annet gjennom opplæring i rumensk.

– Det var en interessant tur. Det viser hvor bra vi har det her hjemme, med julemat og julesjakk og ...

Jo da, han passer på å legge inn «sjakk» i så å si hver setning. Det er vel en slags yrkesskade.

– Moldova er et av de fattigste landene i Europa, og rikdommen er ikke som i Norge ganske jevnt fordelt. Og hit kommer altså ukrainerne som flykter fra krigen. Det er et flott arbeid som gjøres der nede. Det er nesten utelukkende lokale organisasjoner som utfører hjelpearbeidet i Moldova, med vår støtte. De gjør en god jobb for mennesker på flukt.

– Hvorfor skiftet du beite?

– Etter å ha vært leder i advokatbransjen i mange år, følte jeg meg litt mett på det. Jeg føler at det arbeidet jeg gjør nå er veldig tilpasset mine verdier. Jeg føler at jeg kan utrette noe for noen av dem på vår klode som har det aller verst.

BAUTAER: Torstein Bae og Ole Rolfsrud (t.h.) «tørrtrener» før VM i sjakkens «fartsdisipliner» i romjulen.

– Og de blir det flere og flere av?

– Det gjør det. Det er nå mer enn 100 millioner mennesker på flukt rundt i verden. Sånn sett er arbeidet enormt, hvis vi ser det i global målestokk. Men å utrette noe i vår verden er likevel veldig flott. At det er mye som gjenstår, må anspore oss til virkelig å ta tak.

– Hvordan er det i Flyktninghjelpen?

– Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres her – i 41 land for folk på flukt, fra Colombia i vest til Myanmar i øst. Og selvfølgelig mange land i Afrika. Og Syria, Afghanistan ... Vi har 2000 ansatte i Afghanistan, nesten alle er lokale.

Da skattetallene kom nylig, fikk vi se at advokater håver inn millioner. Det gjør ikke en avdelingsleder i Flyktninghjelpen.

– Det ble en solid lønnsnedgang ...

– Jo, selvfølgelig! Men jeg har ikke noen spesielt ekspansiv livsstil som krever veldig høy lønn. Jeg har mitt rekkehus på Oslo øst og er veldig fornøyd med det. Jeg har ingen ambisjoner om de store utskeielsene. Jeg har en vanlig og bra lønn der jeg er nå, svarer han.

Etter det VG forstår tjener Bae rundt en halv million mindre enn han gjorde som advokat.

SJAKKCAFE: Torstein Bae og kona Silje Bjerke spiller sjakk på Bøler Bibliotek i 2019. Hun er også en meget habil spiller. Bildet er tatt i forbindelse med en sjakkcafe for flyktninger og andre interesserte.

Torstein Bae ble oppflasket med et samfunnsengasjement. Faren, Ole Jakob Bae, var en svært anerkjent høyesterettsadvokat, kjent fra blant annet Alta-saken og justismordet på Per Liland, og brennende engasjert i samfunnet rundt seg.

Han ble beskrevet som en guru for venstresiden i norsk samfunnsliv, med faglig integritet og menneskelig varme, og ble blant annet brukt som rådgiver av SV. Moren Eva Liljegren, også jurist, var blant annet direktør på juridisk fakultet i Oslo.

Selv ble han for alvor politisk engasjert etter 22. juli-angrepene. En av AUF-erne som ble drept på Utøya, var hans sjakk-elev Håvard Vederhus, i sin tid leder i Elevorganisasjonen i Norge. Bae var i flere år aktiv i Østensjø SV, men nå er det en stund siden han var aktiv i partipolitikken.

Selv begynte Torstein Bae med sjakk som syvåring. Dette er det tiende året han geleider Norges befolkning gjennom partier for «vår mann» på sjakkbrettet. Det sto ikke akkurat skrevet i stjernene at sjakk skulle bli en TV-favoritt.

JULETRADISJON: Ole Rolfsrud er programleder for VM i lyn- og hurtigsjakk også i år. Torstein Bae (i midten) og Heidi Røneid (t.h.) er faste eksperter sammen med Atle Grønn.

– Jeg husker at jeg sto i en debatt på Dagsrevyen det første året. Med en medieforsker som mente at dette ville bli et blaff og at det bare hadde nyhetens interesse. At det kom til å dabbe av. Vel, ikke noe urimelig synspunkt, selv om jeg var uenig, sier Bae – og uttaler seg nesten som en advokat.

– Derfor er det hyggelig at det holder seg på det tiende året.

Torstein Bae har den helst spesielle egenskapen at han aldri setter de kunnskapsløse i forlegenhet. Og heldigvis har vi alle pilen og klokken. Selv om Magnus Carlsen en gang har uttalt at Bae «bare gjetter». Vi lar den uttalelsen ligge denne gang.

Bae finner til slutt ut at han nå skal kommentere sitt 15. VM denne romjulen.

– Fem i klassisk sjakk, syv i hurtig- og lynsjakk, to i Fischer-sjakk og ett «prøve-VM» i Fischersjakk, skal det vel være. 15! Pluss at jeg kommenterte sjakk-OL i Tromsø i 2014.

Fakta Slik begynte Baes kommentatoreventyr – Jeg har jo vært med helt fra starten i 2013 med Carlsen-Anand i Chennai. Det pussige er at jeg akkurat hadde akkurat sluttet med sjakk som yrke. Jeg hadde drevet med sjakk på heltid gjennom Sjakkhuset frem til juni 2013, men startet som advokat rett før VM i India. Så ringte Reidar (Stjernen, hjernen bak NRKs sjakksendinger, red.anm.) og lurte på om jeg kunne komme en tur til NRK og vise hvordan et sjakkprogram fungerte. Først flere år etterpå skjønte jeg at det hadde vært en slags audition for kommenteringsjobben. – Hadde du avslørt talent før? – I 2010 ble jeg spurt av Rinnan-aktuelle Aage Sivertsen om jeg ville kommentere da Carlsen og Anand spilte i Kristiansund, og det gjorde jeg på et loft for to-tre personer. Ikke mer! Men NRK Møre og Romsdal skulle vise bilder på nett, og den driftige NRK-medarbeider Roar Halten kom på at han kunne trekke en lang kabel til loftet og få mitt preik på bildene. Det ble såpass populært på nett at Reidar Stjernen tok turen fra Oslo for å se på spetakkelet. – Og så kom VM-matchen 2013? – Ingen visste hva vi gikk til. Vi visste ikke at det skulle fenge så enormt. Jeg har hørt om folk som stoppet på bensinstasjon og fulgte med og ikke klarte å kjøre videre. Litt som en langrennsstafett i OL eller VM. Vis mer

BOLTRER SEG: Torstein Bae liker jobben som kommentator for NRKs populære sjakksendinger. Det hele startet med at han tok sjakk som valgfag på barneskolen.

– Og nå romjulssjakken?

– Det er noe med romjulen. Familietid. Skrur på TV og har sjakken sammen. Det er veldig hyggelig når folk sier at det er en av de få tingene som klarer å knytte generasjonene sammen.

Hjemme hos Bae, uten pappa, sitter Anton på syv og Matilda på fem og følger med, sammen med mamma Silje Bjerke, som også er sjakkspiller på bra nivå. Selvfølgelig er hun det.

MØTES? Magnus Carlsen (t.v.) og Hans Niemann (med ansiktet mot) fotografert under Sinquefield Cup i St. Louis høsten 2022. Carlsen har mer enn antydet at amerikaneren jukser, og Niemann har svart med milliardsøksmål.

Alle er nå spente på om Magnus Carlsen kan ta revansj fra i fjor og vinne minst én av titlene, hurtig- eller lynsjakk. På nyåret skal han – frivillig – gi fra seg VM-tittelen i klassisk sjakk, og dermed må han vinne en tittel i Almaty i romjulen for at han fortsatt skal kunne kalle seg verdensmester.

Og så lurer alle på om Carlsen og Hans Niemann blir trukket til å spille mot hverandre. Niemann er amerikaneren som Carlsen mer enn antydet at har jukset. Og at han har jukset på nett, er i og for seg bevist. Niemann har på sin side gått til milliardsøksmål mot blant andre Carlsen.

– Hva tenker du om at Carlsen og Niemann nå skal befinne seg i samme rom?

– Det blir en ny del av sjakkens drama. Men jeg tror det går bra. Det må Magnus forholde seg til. Hvis de skulle bli satt opp mot hverandre, så tror jeg Carlsen vil stå på sitt og ikke bøye av. Magnus er en prinsippenes mann. Han vil tape med vilje, selv om det kan koste ham dyrt.