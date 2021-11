Carlsen presset motstanderen med svarte brikker – remis i åpningskampen av VM

DUBAI/OSLO (VG) (Jan Nepomnjasjtsjij-Magnus Carlsen 0.5–0.5) Den norske verdensmesteren spilte en solid kamp og presset russeren med sine svarte brikker. Men Carlsen var ikke fornøyd med egen innsats.

26. nov. 2021 17:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var dårlig. Jeg er spesielt misfornøyd med et par ting jeg overså taktisk. Alt i alt et fair resultat, sier Magnus Carlsen til VG.

– Er det godt å ha det først partiet over?

– Absolutt. Det er et sort parti og remis, som er et godt resultat. Forhåpentligvis blir det bedre fremover, sier nordmannen.

Han og Nepomnjasjtsjij satt en stund ved bordet og diskuterte partiet i etterkant. På pressekonferansen utbroderte spillerne sine tanker om partiet.

– Jeg var smått optimistisk gjennom hele kampen. Dette var en underlig linje fra svart, med en bonde mindre, så jeg håpet å bygge opp noe i sentrum. Etter vi utvekslet brikker, kunne jeg ikke håpe på mer enn uavgjort, sier russeren.

– Med hvit vil du prøve å finne, men remis er greit. Det var en grei kamp av Magnus, fortsetter han.

Allerede på trekk 17 slet Nepomnjasjtsjij. Det stoppet opp – og han måtte bruke lang tid. Dermed fikk Carlsen en stor fordel på klokken. Men russeren hadde likevel et bitte lite overtak ifølge computerne – og på VGTV analyserte Aryan Tari ved 20 trekk:

– Mest sannsynlig kommer det til å ende i remis, men det er en spennende stilling. Hvit kan gjøre feil og da kan svart ta over, sa den norske sjakkspilleren.

Det var tydelig at Carlsen hadde forberedt seg godt på hva som kunne komme, og noen trekk senere var stillingen beregnet smått til Carlsens fordel.

– Dette er en Magnus som har bestemt seg for å være ekstra nådeløs, mente VGs ekspert Jon Ludvig Hammer om Carlsens innstilling.

Én ting skapte derimot litt hodebry for den norske verdensmesteren. Tidlig i partiet havnet han én bonde under, og Carlsen slet med å utligne dette forspranget for russeren.

Etter trekk nummer 33 viste analyseverktøyet 33 prosent sjanse for norsk seier. Med perfekt spill fra Carlsen og noen unøyaktigheter fra russeren, var en Carlsen-seier i åpningspartiet innen rekkevidde.

– Dette er den beste stillingen Magnus har hatt i partiet, mente Tari.

– All ære til teamet til Magnus. Dette var veldig bra, sier Agdestein, som nekter å si hvem som faktisk jobber for ham.

Nordmannen fant imidlertid ikke de vinnende trekkene og remis så fremdeles ut som det mest sannsynlige utfallet. Slik endte det også, og det står likt etter første parti VM-kampen.

– Det er et solid parti av Magnus. Det første partiet er nervøst og det blir ofte remis, da er det greit å bruke et svart parti til det, sier Simen Agdestein hos VG.

– Det er en seier for Magnus at det er han som presser gjennom partiet, mener Hammer.

Både Carlsen og Nepomnjasjtsjij er født i 1990 og spilte mot hverandre første gang allerede i oktober 2002.

Mens Carlsens fire tidligere VM-matcher har gått over 12 partier, er det denne gang 14 partier med klassisk sjakk. Hvis det står likt, blir det da et tiebreak med hurtigsjakk. I 2018 endte samtlige 12 partier med remis, men Carlsen forsvarte tittelen takket være seier i «fartsdisiplinene».

Magnus Carlsen skal forsvare sin VM-tittel for fjerde gang i Dubai de neste tre ukene.

Han vant over Viswanathan Anand og ble verdensmester første gang i 2013.

Siden har han slått utfordrerne Anand (2014), Sergej Karjakin (2016) og Fabiano Caruana (2018).

Nepomnjasjtsjij kvalifiserte seg til å bli utfordrer ved å vinne den såkalte kandidatturneringen, som – på grunn av corona – ble spilt delvis i 2020 og delvis i 2021.