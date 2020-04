Det var bare gått minutter siden Magnus Carlsen igjen var blitt kronet som verdensmester da han satte seg ved podiet på pressekonferansen i London sammen med blant annet president Arkadij Dvorkovitsj i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) 28. november 2018.

– VM burde basere seg mer på hurtig- og lynsjakk. Det er større mulighet for å vise at du er bedre enn motstanderen din. Jeg mener at det ikke er urimelig at det er en del av et VM, sa Carlsen.

Ingen stilte flere spørsmål på pressekonferansen om hva han mente. Men drøye to uker senere utdypet han hva han tenkte overfor Chess24.com.

– Jeg tror min mening om hva som utgjør den beste spilleren i verden er litt annerledes enn andres. Jeg mener du må kunne spille alle formater. Hurtigsjakk spesielt, og til en viss grad lyn, er en like gyldig form for sjakk som klassisk, og til en viss grad synes jeg det er en bedre form.

Får testet formatet

I det samme intervjuet lanserte Carlsen et format hvor det istedenfor langsjakk spilles fire partier hurtigsjakk hver dag med 15 minutters betenkningstid. Vinneren totalt av de fire partiene per dag skulle få ett poeng.

– Jeg mener det ville vært mer spennende, og gitt et mer reelt bilde av hvem som er de beste spillerne, sa han.

Blar vi kalenderen halvannet år frem i tid, lanserte Carlsen 2. april sin nye superturnering. Lørdag starter den.

Formatet?

Hver dag spilles fire partier hurtigsjakk med 15 minutters betenkningstid mellom to av de åtte deltagerne. Totalvinneren etter hver dags fire partier mottar tre poeng. Altså er formatet til forveksling likt det Carlsen tidligere har ønsket som VM-format.

– Han vil kåre den ultimate sjakksportsmannen. Den som klarer presset i fire partier på rad mot samme motstander hver dag, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Det han prøver å gjøre er en maratonvariant av hurtigsjakk, sier han.

Derfor har også Grønn store forventninger til Carlsens drømmeformat.

– Formatet er spennende. Det luker ut tilfeldighetene litt. Samtidig er det nok tid til at det blir seriøst og man får tenkt en del. Det er vanskelig å si at du har uflaks om du taper. Det er et avansert cupsystem, så det blir spennende å se det i praksis.

Fakta: Dette er Magnus Carlsen Invitational Spillere: Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja, Ding Liren, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave, Fabiano Caruana, Jan Nepomnjatsjtsjij. Dato: 18. april–3. mai Format: En kamp mot hver spiller. En kamp går over en dag med fire partier på 15 minutter med 10 sekunder plusstid per trekk. Står det 2–2 i partier avgjøres det med armageddon. Vinneren av kampen får tre poeng. Vinneren av en eventuell armageddon får 2 poeng, og taperen av en armageddon 1 poeng. Kampene spilles over nettet. Finaler: De fire topprangerte spillerne etter syv kamper går til semifinale og så videre til finale og kamp om 3.-plassen. Premiepenger: Det skal fordeles totalt rundt 2,6 millioner i premiepenger. Vinneren får rundt 750.000 kroner, og sisteplassen får rundt 155.00 kroner i premiepenger. Sendes: TV 2 sport 2/TV 2 Sumo og Chess24.com. Partiene starter kl. 16.00.

Uvant nettform

En annen stor forskjell er at sjakkbrettet i Carlsens turnering er på nettet.

– Det som er uvant for meg med denne spilleformen er at det er helt andre «stakes» enn ellers. Jeg er også stort sett vant til å spille lynsjakk på nett, men nå er det en helt annen seriøsitet og lenger betenkningstid. Det er den store forskjellen denne gangen, sier Carlsen til Aftenposten om måten turneringen vil foregå på.

At man er vant til å spille med kortere betenkningstid på nett, kan by på enkelte utfordringer.

– Det er vanskelig å tvinge seg selv til å regne dypt. På nett er man vant til å «kaste ut» et trekk. I vanlig brettsjakk er vi vant til å sitte og regne. Man må finne en rytme, mener Grønn.