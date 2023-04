Sjakk Sjakk Historien om Niemanns comeback

Omstridte Hans Niemann dukket opp i limousin, røykte sigarer – og briljerte.

24.04.2023 12:13

Hans Niemann var på alles lepper i 2022, etter spektakulære sjakkpartier, frekke intervjuer og jukseanklager fra Magnus Carlsen.

Så gikk han under jorden, uten et eneste offentlig utspill eller offisielt turneringsparti på over tre måneder. Men nå er han tilbake med et brak.