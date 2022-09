Carlsen om Niemann-dramaet: Kommer ikke til å si alt

Etter å ha slått indiske Arjun Erigaisi i finalen av en ny Champions Chess Tour-turnering, svarte Magnus Carlsen (31) på spørsmål om dramaet rundt ham og den amerikanske tenåringen Hans Niemann (19).

DRAMA: Magnus Carlsen vant Julius Baer Generation Cup søndag, og uttalte seg om dramaet som handler om ham og Hans Niemann.

Carlsen ledet 2,5-0,5 fra dag én av finalen og trengte to poeng foran finalen med fire partier digital hurtigsjakk søndag. Han vant de to første partiene og sikret sin fjerde triumf på touren så langt i år.

Etter at seieren var et faktum, ble nordmannen spurt om det som har sendt sjokkbølger gjennom sjakkverdenen den siste tiden. På spørsmål i TV 2s sjakksending om han synes det er riktig at Niemann får delta i den neste turneringen på «touren», svarte han:

– Jeg kommer ikke til å endre synspunkt på om jeg vil spille mot ham eller ikke, men det er ikke jeg som inviterer spillere til turneringer. De beslutningene tas av andre.

I gruppespillet tidligere i uken møtte Carlsen amerikaneren Hans Niemann. Der tapte nordmannen med vilje etter to trekk.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer forventer at Niemann stiller i neste turnering også, og at Carlsen vil trekke seg fra møtet med amerikaneren igjen.

For to og en halv uke siden trakk Carlsen seg fra Sinquefield Cup etter å ha tapt mot Niemann. I bakkant av den turneringen har det blitt spekulert at Carlsen mener at amerikaneren jukset i seieren over ham.

Tidligere i uken bekreftet nordmannen at han vil uttale seg tidlig neste uke, det samme gjentok han søndag.

– Jeg kan si så mye som at jeg kommer til å si noe, men ikke alt, sier Carlsen i intervju med TV 2 og forteller at han trolig velger et av sine sosiale medier kanaler for å formidle budskapet.

TV 2 spurte ham om det er av juridiske årsaker, hvorpå Carlsen smilende bemerket at det var et veldig godt spørsmål.

Carlsen vil ha mer fokus på «fair play» i sjakken.

– Det har alltid vært en æreskodeks i spillet på toppnivå at man stoler på hverandre. Man vet det går an å jukse og sannsynligvis ikke bli tatt, men det er så totalt ødeleggende å bli tatt, så da stoler man på at insentivene ikke er store nok for de beste å jukse. Det føles kanskje som tiden er moden for å endre det synspunktet, sier han.

Nordmannens handlinger i de to turneringene fikk Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) til kritiserer Carlsen i en pressemelding publisert fredag ettermiddag

– Vi mener at verdensmesteren har et moralsk ansvar knyttet til statusen sin siden han blir sett på som en global ambassadør for spillet. Handlingene hans påvirker kollegaenes omdømme, resultater og kan være ødeleggende for sporten. Vi mener at det var bedre måter å håndtere denne situasjonen på, skrev FIDE i en pressemelding.