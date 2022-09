Carlsen-rival hevder han advarte – var bekymret for Niemann

I en fersk podkast forteller sjakkspilleren Jan Nepomnjasjtsjij at han advarte turneringsledelsen om Hans Niemann nylig.

VM-RIVALER: Magnus Carlsen vant VM-matchen mot Jan Nepomnjasjtsjij i 2020.

23. sep. 2022 14:04 Sist oppdatert nå nettopp

Da Hans Niemann ble hentet inn som erstatter til i sjakk-turneringen Sinquefield Cup tidligere i høst, ba Nepomnjasjtsjij om ekstra tiltak.

– Uheldigvis kunne ikke Rapport (Richard) komme seg til USA på grunn av logistikk. Han ble erstattet av Niemann (i Sinquefield Cup), og jeg tror ikke jeg er alene om å være misfornøyd med erstatteren. Jeg følte at ting kunne gå galt, sier Nepomnjasjtsjij i en podkast.

NRK omtalte dette først i Norge.

– Da jeg fikk beskjeden om at Niemann skulle erstatte ham, ba jeg arrangøren sette inn ekstra tiltak for å gjøre turneringen tryggere og renere. Men ingenting av dette ble gjort før etter at Magnus trakk seg, sier Nepomnjasjtsjij, ranket som nummer tre i verden.

Nepomnjasjtsjij understreker at han vet lite om juksemetoder i sjakk, men er skeptisk til Niemann som har innrømmet juks da han var yngre.

Det store sjakk-dramaet startet for snart tre uker siden. Med sorte brikker, vant Niemann et parti mot Carlsen i Sinquefield Cup. Carlsen trakk seg fra turneringen påfølgende dag, og siden har det vært en stor debatt om Niemann jukset. Den amerikanske 19-åringen har nektet, men tidligere innrømmet at han jukset da han var yngre.

VG har forsøkt å komme i kontakt med turneringsledelsen i Sinquefield Cup, foreløpig uten svar. VGs henvendelser til Niemann har heller ikke blitt besvart.

Også Fabiano Caruana har deltatt i podkast i kjølvannet av det internasjonale sjakkdramaet.

Han viser til de ulike hendelsene som har skjedd i Sinquefield-turneringen i september: Først tapte Carlsen mot Niemann. Et par dager senere trakk nordmannen seg fra turneringen. Men ifølge Caruana handler ikke Carlsens valg i ettertid bare om tapet:

– Vi vet at Magnus allerede da hadde et problem med det da han hørte at Hans ble invitert til Sinquefield cup, sier Caruana i «C-squared podcast».

– Han var irritert allerede noen dager forut for kampen. Allerede da ville han forlate turneringen. Det vet vi. Han mistenker ham, min følelse er at han har hatt den følelsen overfor Hans i lang tid. Og så er det noe med de tre første kampene i Sinquefield som gjorde ham ekstra mistenksom, eller følelsesmessig preget av.

Mandag møttes Carlsen og Niemann igjen, i turneringen Julius Baer Generation Cup, men allerede i andre trekk valgte Carlsen å gi seg.

Den norske verdenseneren har sagt at «han forstår at situasjonen er uheldig for mange». Carlsen har varslet overfor TV 2 at han vil uttale seg mer over helgen.

Carlsens handlinger har både fått støtte og refs fra eksperter og sjakkspillere.

Niemann ble torsdag slått ut av Julius Baer Generation som fremdeles pågår. Carlsen spiller semifinale mot Vincent Keymer fredag.