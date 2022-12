Slik slår Carlsens advokater tilbake mot Niemann

Advokatene til Magnus Carlsen (32) går knallhardt ut mot Hans Niemann (19), som har krevd mer enn én milliard kroner.

OMSTRIDT: Magnus Carlsen (til venstre) trakk seg fra turneringen i St. Louis etter tapet for Hans Niemann. Her følger Carlsen Niemanns parti mot Levon Aronian (med ryggen til) i Sinquefield Cup.

Ole Kristian Strøm, VG

13 minutter siden

Dette kommer frem av skrivet som advokatene har sendt til domstolen i Missouri, der saken behandles.

VG har fått dokumentene av Carlsens advokat Craig M. Reiser, som ikke vil svare på våre spørsmål rundt saken.

Niemann, som er en amerikansk sjakkspiller, krever hele 100 millioner dollar fra de saksøkte, mer enn én milliard norske kroner. Søksmålet favner også nettstedet Chess.com, som publiserte en rapport som antydet at Niemann hadde jukset i over hundre partier, sjakkspilleren Hikaru Nakamura, den delvis Carlsen-eide Play Magnus Group og sjakkspilleren Danny Rensch.

Dette er i korthet argumentene fra Carlsens advokater:

Niemanns påstander om ærekrenkende uttalelser er på det meste ikke-angripelige meninger.

Niemann identifiserer ikke spesifikt ærekrenkende uttalelser fra Carlsen.

Niemann klarer ikke å påstå at Carlsen handlet ondskapsfullt.

Niemann kan ikke fremsette påstand om ærekrenkelse basert på atferd.

Meninger, selv om de er negative eller på annen måte skadelige, kan ikke danne grunnlag for krav om ærekrenkelse.

Niemanns historie med juks, noe han innrømmer, gjør at han ikke har grunnlag for å gå til sak mot Carlsen.

I innledningen til skrivet fastslår advokatene:

– Etter år med forsøk på å skape et rykte som sjakkens «badboy», ønsker Hans

Niemann å tjene penger ved å skylde på andre for nedturen fra sin egen innrømmede uredelighet.

Denne situasjonen mellom Niemann og Sam Sevnian vekket oppsikt i sjakkmiljøet:

«Tvilsomt rykte»

– I Niemanns endrede klage innrømmer han at han har en velkjent historie med juks, skriver Carlsens advokater - og mener at Niemann prøver å legge skylden for sine egne handlinger på Magnus Carlsen.

– Niemann legger fram en fullstendig usannsynlig konspirasjon om å ærekrenke og boikotte Niemann, og at dette skal ha ødelagt hans allerede tvilsomme rykte til en verdi av 100 millioner dollar, heter det.

Dette klippet ble imidlertid brukt av Carlsens kritiker Maxim Dlugy:

«PR-stunt»

Wall Street Journal har fått tilgang til chess.com’s skriv til domstolen. Der heter det at Niemann ikke kan bevise noen form for konspirasjon for å skade karrieren hans, og at Niemann ikke på noen måter klarer å vise at noe chess.com har meldt, er usant.

– Det er så verdiløst at det bare kan ha blitt brukt som et PR-stunt, heter det.

Det var altså chess.com som publiserte en rapport som antydet at Niemann hadde jukset i over hundre partier. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring.

Søksmålet fra Hans Niemann ble innledet på følgende måte:

«Niemann er et 19 år gammelt, selvlært vidunderbarn i sjakken. Han gjør dette for å komme seg etter de ødeleggende skadene som tiltalte har påført hans omdømme, karriere, og liv ved grovt å ærekrenke ham og ulovlig samarbeide om å svarteliste ham fra yrket han har viet livet sitt til».

Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann.

Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Den norske verdensmesteren har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering valgte Carlsen å gi opp etter tre trekk og tape med vilje – mot den samme amerikaneren. Det ble naturlig nok tolket som en protest.

PS: VG har søkt kommentar fra Hans Niemann – uten å lykkes.