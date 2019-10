Carlsen-selskap har kjøpt opp to nettsteder: – Vi taper penger fortsatt

Søndag starter VM i Fischer-sjakk på Høvikodden. Magnus Carlsens VM-triumf i London er et knapt år siden.

Månedene i mellomtiden har vært begivenhetsrike, ikke bare for sjakkspilleren Magnus Carlsen, men også for forretningsmannen Magnus Carlsen.

Carlsen-selskapet Play Magnus har nemlig utvidet seg:

Først fusjonerte selskapet med chess24.com, en av verdens største leverandører av sjakkvideoer- og nyheter. Så kjøpte Play Magnus opp Chessable, et nettsted der spillere kan lære sjakkåpninger.

Fra før av har Play Magnus laget sjakk-apper.

Sjakkekspert Atle Grønn synes utviklingen er interessant markedsmessig.

– Det som vil skje, er at det blir to store: Play Magnus og chess.com, sier Grønn.

Fakta: VM i Fischer-sjakk Det første offisielle verdensmesterskapet i Fischer-sjakk arrangeres på Høvikodden. Fischer-sjakk er likt vanlig sjakk, bortsett fra én ting: Brikkenes startposisjon er annerledes. Kvalifiseringsrundene og kvartfinalene ble spilt på nett Fire spillere er klare for semifinalene: Jan Nepomnjasjtsjij (Russland), Wesley So (USA), Fabiano Caruana (USA) og Magnus Carlsen (Norge) Magnus Carlsen vant et VM i Fischer-sjakk i fjor, men det var uoffisielt

9 millioner i underskudd

Chess24.com-gründerne har kommet inn på eiersiden i Play Magnus. Nå sitter Carlsen selv på 22 prosent av aksjene.

Styreleder Anders Brandt utelukker ikke flere oppkjøp.

– Vi sier aldri nei hvis det kommer flere muligheter. Vi ser alltid etter bra selskaper, så det er ikke uaktuelt. Det er en raskere måte å vokse på.

Årsregnskapet for 2018 viste at Play Magnus gikk omtrent 9,5 millioner kroner i underskudd.

– Når skal selskapet begynne å tjene penger?

– Det er ikke et mål nå. Vi er på en strategi om vekst nå, ikke en strategi om lønnsomhet. Fortsatt taper vi penger, men aksjonærene er «happy» med det. Verdien på selskapet har steget kraftig siden etableringen, og ganske mye i 2019 også, sier Brandt.

Brandt vil ikke kommentere hva verdien på selskapet er. Men i et intervju med Dagens Næringsliv i mars oppga han summen 291 millioner kroner.

– Du bruker ordet «nå». Hva er tidsperspektivet her?

– Vi vil bli mye større, og vi vil bli større fort. Det koster alltid penger. Aksjonærene vil vi skal gjøre dette.

– Men når vil den strategien endre seg?

– Vi begynner nok å tjene penger om et par år, tenker jeg. Da er målet å tjene mye penger.

Fra sjakkspiller til businessmann?

– Hvordan vil du beskrive Carlsens rolle i driften?

– Han er nest største eier, og han er selvsagt viktig for oss. Han tilbringer ganske mye tid sammen med oss. Noen ganger kommer han bare for å henge med de ansatte og motivere dem. Men han kommer også med innspill til tjenestene våre, sier Brandt.

Carlsens hovedfokus er enn så lenge på sjakkbrettet. Der har han dominert i hele år. Men er forretningene konturene av hva Carlsen skal drive med etter sjakk-karrieren?

– Det er slett ikke umulig. Han har vel ikke tenkt så langt, sier Carlsens manager Espen Agdestein.

I fjor spurte Aftenposten Carlsen om han én dag ville bytte sjakk-karrieren ut med en business-karriere. Da svarte han slik:

– Det får vi se på. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å holde på med sjakk. Men jeg synes uansett at sjakk for barn og sjakk som læring er et viktig tema.