Magnus Carlsen gjorde kort prosess med Fabiano Caruana første dag av kvartfinalen i onlineturneringen Chess Masters.

Fredrik Hagen

NTB

25. juni 2020 18:27 Sist oppdatert nå nettopp

Carlsen brukte halvannen time på å vinne begge de to første hurtigsjakkpartiene. Da trengte han bare en remis for å ta ledelsen 1–0 i best av tre kamper. Han lå lenge an til å vinne det partiet også, men nøyde seg med remis etter 52 trekk.

– Det var nok ikke hans beste dag, sa Carlsen til TV 2 om Caruana og antydet at han har en fordel overfor amerikaneren ved at denne turneringen spilles på europeisk tid.

– Dette var ganske bra, men jeg må holde nivået oppe. Det startet slik sist også, men da slappet jeg for mye av etter den første kampen, sa Carlsen til Chess24 og tenkte på semifinalen i Rapid Challenge. Da utklasset han Hikaru Nakamura første dag av semifinalen, men tapte de to neste.

– Det ville være veldig fint å avgjøre lørdag.

Fantasy-leder

Han hadde spilt ferdig i god tid før avspark i torsdagens engelske fotballkamper. Carlsen overtok onsdag ledelsen i managerspillet Fantasy Premier League, der han har over 7,5 millioner spillere bak seg.

– Det er veldig gøy. Jeg mister nok førsteplassen i dag, for jeg har ingen spillere i dagens kamper, men jeg håper å kunne ta den tilbake og kanskje beholde den en stund, sa han til TV 2.

Carlsen hadde hvite brikker i det første partiet og skaffet seg med godt spill et stadig større overtak som Caruana ikke maktet å utligne. Etter 48 trekk ga amerikaneren opp.

– Han rotet det til for seg ganske tidlig og fikk en svært ubehagelig stilling. For hvit ble det en drømmestilling som var lett å spille, sa Carlsen.

Stort overtak

Også i det neste partiet med svarte brikker spilte verdensmesteren seg til et stadig klarere overtak. Caruana brukte mye tid på å finne en vei ut av uføret, og Carlsen hadde også et stort overtak på klokken da Caruana ga opp etter 64 trekk.

– Jeg gjorde en glipp tidlig ved en musefeil og tenkte at jeg sto veldig dårlig, men etter hvert fikk jeg gode kontringsmuligheter. Med så dårlig tid var det ikke så rart at hans stilling kollapset, sa Carlsen til Chess24.

Med remis i tredje parti var kampen over. Kvartfinalene avvikles i best av tre kamper, og lørdag spiller Carlsen for semifinaleplass.

Det gjør også Jan Nepomnjasjtsjij, som vant første kamp mot sin russiske landsmann Vladislav Artemjev med to seire og en remis. Artemjev hadde tilkoblingsproblemer og tapte første parti på det.

