1. januar 2010: For første gang toppet Carlsen den offisielle ratinglisten til det internasjonale sjakkforbundet (FIDE). 19-åringen var den yngste verdenseneren i historien.

Halvannen måned tidligere vant sjakkvidunderet sin første VM-tittel i lynsjakk i Moskva.

30. desember 2019: Carlsen er regjerende verdensmester i langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk. Han er blitt 29 år gammel. Han gjorde rent bort under VM i lyn- og hurtigsjakk i Moskva.

– Dette er det beste sjakkåret jeg har hatt noensinne. Nå er det muligheter til å gjøre det enda bedre i romjulen, sa han til Aftenposten før avreise Moskva.

Det sier sitt etter at han gjennom et helt tiår har begeistret med sitt blendende spill langt utenfor landets grenser.

Les hva Sjakk-Norge husker best fra Carlsens tiår nederst i saken.

Fakta: Carlsens VM-titler Fire i langsjakk (2013, 2014, 2016 og 2018) Tre i hurtigsjakk (2014, 2015 og 2019) Fem i lynsjakk (2009, 2014, 2017, 2018 og 2019) Holder nå alle VM-titlene. Det gjorde han også mellom juni 2014 og oktober 2015.

Fire titler på 366 dager

Selv om Carlsen nærmest uavbrutt beholdt førsteplassen i årene som fulgte etter 1. januar 2010, måtte han vente i fire år på sin neste VM-tittel.

9. november 2013: NRK-programleder Line Andersen ønsket velkommen til det første direktesendte sjakkpartiet på statskanalen i publikumstomt studio på Marienlyst.

– Fortvil ikke. Vi skal hjelpe alle og enhver gjennom et relativt ukjent VM for oss nordmenn, forsikret Andersen.

I Chennai i India tok Carlsen plass ved brettet for å møte regjerende verdensmester Viswanathan Anand i sin første VM-kamp i langsjakk.

Rundt et glassbord i Oslo tok Andersen plass med NRKs nye sjakkekspert Torstein Bae, Heidi Røneid som skulle følge med på sosiale medier og daværende sjakkpresident i Norge Jøran Aulin-Jansson.

– Dette er det desidert største som noen gang har skjedd i norsk sjakk, og antageligvis som noen gang kommer til å skje, sa Aulin-Jansson da han så bildene av Carlsen i Chennai.

– Jeg står ved det fremdeles. Det var helt uvirkelig med sjakk på TV og nesten 1 million nordmenn som fulgte med, sier Aulin-Jansson seks år senere.

På Anands egen hjemmebane slo Carlsen «Tigeren fra Madras» og ble for første gang som verdensmester i langsjakk. I etterkant er bildene av feiringen til Carlsen i bassenget på Hyatt Regency Hotell nærmest blitt ikoniske.

Martin Slottemo Lyngstad

Sommeren 2014 vant Carlsen vant begge titlene i lyn- og hurtigsjakk i Dubai og hadde dermed for første gang alle tre verdensmestertitlene.

8. november 2014: NRKs sjakksending og Line Andersen flyttet inn i et nytt og større studio. Sjakkfeberen hadde herjet i Norge, og Carlsen var klar for ny VM-kamp mot Anand i Sotsji.

– Dere husker helt sikkert hva som er grunnlaget for denne VM-kampen, sa Andersen i åpningsminuttene denne gangen.

23. november sikret Carlsen sin fjerde VM-tittel på kun 366 dager.

Berit Roald / NTB scanpix

Dronningtrekket fra himmelen

Høsten 2015 vant Carlsen sin andre strake VM-tittel i hurtigsjakk i Berlin. Den påfølgende våren ble det klart at russeren Sergej Karjakin var Carlsens neste motstander i langsjakk-VM.

11. november 2016: I New York sto det 6–6 og uavgjort etter de tolv partiene med langsjakk. Det hele måtte avgjøres med omspill.

30. november fylte Carlsen 26 år, og feiret med å bli verdensmester i langsjakk for tredje gang.

I det fjerde og avgjørende partiet i omspillet trengte han kun remis, men vant etter trekket som er omtalt som det beste i VM-historien.

I siste trekk ofret Carlsen dronningen i jakten på sjakkmatt, og Karjakin ga opp partiet.

Skjermbilde lichess.org

Magikeren mot tallknuseren

Det samme året ble det henholdsvis sølv og bronse i lyn- og hurtigsjakk-VM i Doha. Året etter tok Carlsen sin tredje VM-tittel i lynsjakk under VM i Riyadh, før det igjen var klart for VM i langsjakk.

9. november 2018: På andre siden av sjakkbrettet i London satt tallknuseren Fabiano Caruana. Alle de tolv partiene med langsjakk endte remis, etter at den amerikanske motstanderen nærmest spilte som en datamaskin.

Med kortere betenkningstid spilte Carlsen igjen magisk og slo Caruana 3–0 i omspillet.

I romjulen 2018 tok Carlsen sin andre strake VM-tittel i lynsjakk under mesterskapet i St. Petersburg.

Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Det beste året

I 2019 har Carlsen gått ubeseiret gjennom et helt kalenderår i langsjakk. 107 partier uten tap er verdensrekord.

Men i det første offisielle VM i fischersjakk tok en noe skuffet Carlsen sølvmedalje.

I lyn- og hurtigsjakk VM i Moskva slo han brutalt tilbake.

Det endte med gull i begge disipliner. Og for første gang siden 2014 innehar Carlsen VM-tittelen i alle tre disiplinene.

– Jeg vet at når jeg er på mitt beste, da er jeg best i verden, sa han til Aftenposten få dager før mesterskapet.

1. januar går han inn i et nytt tiår vel vitende om at han er verdens ubestridte sjakk-konge.

Dette husker Sjakk-Norge best fra Carlsens tiår

Pappa Henrik Carlsen:

– Ankomst Chennai i 2013. Eksotisk. Lydene. Luktene. Omgivelsene. Medieoppmerksomheten.

Manager Espen Agdestein:

– Det har vært et tiår med en endeløs rekke med magiske øyeblikk. Det er veldig vanskelig å trekke frem ett. Jeg husker jeg fikk gåsehud på Time 100-festen i Time Warner-bygget i New York i 2013. Magnus hadde blitt kåret av Time Magazine som en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer, og jeg spurte Time-redaktøren om hvorfor han var med på listen. «No-brainer», svarte han. Magnus inspirerte barn over hele kloden til å spille sjakk, og Time mente det var bra for utdanningssystemet siden barn ved å spille sjakk lærte seg konsentrasjon og fokus på intellektuelle oppgaver.

Sjakkpresident Morten Madsen:

– Det må være da jeg selv var til stede og Magnus ofret dronningen i siste og avgjørende parti mot Karjakin i New York.

Tidligere sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson:

– Det er nok da han ble verdensmester for første gang og slo Anand i Chennai.

Tidligere Carlsen-trener Simen Agdestein:

– Jeg tror mitt favorittøyeblikk er avslutningen mot Karjakin i 2016. Det var en spektakulær avslutning. Det var litt magi over det. Det var som om han hadde gudene på sin side da han fikk inn en sånn avslutning i en sånn situasjon.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae:

– Omspillet mot Karjakin i 2016 er høydepunktet for meg. En million nordmenn benket seg foran TV-en og fikk se Magnus avgjøre med et fantastisk dronningoffer.

Tarjei Joten Svensen, eier av sjakknettstedet Matt og Patt:

– Mitt største minne er definitivt den første VM-tittelen i Chennai i 2013, der jeg var til stede. Det var en helt utrolig interesse for mesterskapet fra indiske fans og sportsjournalister. Det er noe som vanskelig kan overgås.

Sjakkspaltist i Aftenposten Atle Grønn:

– Det mest imponerende var 3-0 i omspillet mot Caruana. Det vakreste var dronningofferet mot Karjakin.