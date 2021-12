Ekspertene enige: Denne 18-åringen blir Magnus Carlsens neste nøtt

DUBAI (VG) Magnus Carlsen (31) er VM-mester for femte gang på rad. Hvem kan ta opp kampen med nordmannen neste gang?

Alireza Firouzja i akjson i Grand Swiss.

Ekspertene som VG har snakket med, peker alle på én mann: Alireza Firouzja (18).

Det iransk-franske vidunderbarnet har imponert stort den siste tiden og er plutselig nummer to på verdensratingen - bare slått av Magnus Carlsen. De to er de eneste med over 2800 i rating.

– Jeg ble virkelig imponert med prestasjonen hans (Firouzja) i Grand Swiss og den europeiske lagkonkurransen. Jeg vil si at det motiverte meg mer enn noe annet, avslørte Carlsen på pressekonferansen etter at Nepomnjasjtsjij hadde blitt slått etter bare 11 partiers spill i Dubai.

– Det er flere sterke kandidater. Men bare Alireza Firouzja er et geni, som Magnus Carlsen, sier El Pais-journalisten Leontxo Garcia til VG.

– Han er bare 18 år, men allerede nummer i verden. Han har fremdeles mye å jobbe med - både åpninger, sluttspill, teknikk ... Men etter som han er et geni kan han gjøre noe med det i løpet av de neste årene.

Garcia understreker at det blir en tøff oppgave for Firouzja å vinne den såkalte kandidatturneringen, der VM-utfordreren kåres.

NORWAY CHESS: Magnus Carlsen (t.h.) spilte mot Alireza Firouzja i Stavanger i september 2021.

Sagar Shah, mannen bak ChessBase India, sier dette når VG spør om hvem kan bli utfordrer neste gang:

– Aller helst bør det bli spillere som er klart yngre enn Magnus Carlsen. Alireza Firouzja er nå 18 og vil være 19 under en VM-match. Han kan bli tidenes yngste verdensmester. Jan-Krzysztof Duda er også langt yngre enn Carlsen. Polakken slo Magnus og vant World Cup. På den måten sikret han seg plass i kandidatturneringen.

Shah forteller at seks av åtte deltakere i kandidatturneringen er klare.

– Fabiano Caruana skapte trøbbel for Magnus i 2018 - og kan sikkert gjøre det igjen, sier Sagar Shah.

Carlsen selv uttrykte i en podcast før VM at Caruana og kinesiske Ding Liren var de han fryktet mest av dem som var med i siste kandidatturneringen. Firouzja var ikke kvalifisert for den.

– Jeg føler at det er en stor mulighet for Alireza Firouzja blir den neste utfordreren, sier Tania Sachdev, som jobber for chess24.com under VM.

– Hva med dine indiske landsmenn?

– Jeg har stor tro på dem etter hvert, men de er nok foreløpig for unge, sier Sachdev.

India har flere store talenter født i 2006, 2005 og 2004.

Ulrich Stock fra tyske Die Zeit peker også på Firouzja og dessuten Ding Liren.

– Begge er unge. Firouzja har hatt størst fremgang de siste råene, men mangler fortsatt litt erfaring.

Fakta FIDE-rating desember 2021 1. Magnus Carlsen, Norge 2856. 2. Alireza Firouzja, Frankrike 2804. 3. Ding Liren, Kina 2799. 4. Fabiano Caruana, USA 2792. 5. Jan Nepomnjasjtsjij, Russland 2782. 6. Levon Aronian, Armenia 2772. 7. Anish Giri, Nederland 2772. 8. Wesley So, USA 2772. Vis mer

Jevgenij Romanov, tidligere lagkamerat med Magnus Carlsen i Vålerenga og som også jobber for chess24.com, er også først og fremst opptatt av Firouzja:

– Hvis Firouzja klarer å kontrollere nervene, kan han bli en farlig motstander for Magnus om et par år. Det bør være noen fra en yngre generasjon enn Magnus, og da peker Firouzja seg ut.

Romanov tror ikke Caruana vil klare å skape like mye trøbbel for Carlsen i en ny VM-match som han gjorde i 2018.

– Akkurat nå ser jeg Firouzja som den klart mest interessante motstanderen for Magnus.

PS: Alireza Firouzja er den yngste spilleren i historien som bryter 2800-grensen i rating.