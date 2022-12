Her løper forsinket Carlsen til VM-parti

Magnus Carlsen skapte forbauselse i NRKs TV-studio torsdag. Da han til slutt dukket opp, briljerte han.

Magnus Carlsen bommet på tiden før VM i lynsjakk.

29. des. 2022 10:16 Sist oppdatert 7 minutter siden

Hvor er Magnus Carlsen?

Det spurte norske TV-seere og NRKs panel seg da VM i lynsjakk startet torsdag.

For Carlsen hadde ikke dukket opp til sitt parti mot hviterussiske Vladislav Kovaljov. Til slutt kom Carlsen løpende, iført en grå hettegenser og svart joggebukse.

Med liten tid på klokken klarte Carlsen til slutt å vinne partiet.

– Det er veldig unødvendig av Magnus, sa NRK-kommentator Torstein Bae om forsinkelsen.

Imponerte

Carlsen ankom sammen med Benjamin Haldorsen, en annen norsk deltager i VM.

Hvis man kommer for sent i VM, starter dommerne klokken for deg. Dermed hadde Carlsen 37 sekunder igjen på klokken da partiet startet.

I NRKs studio satt panelet og måpte over utviklingen.

– Er det mulig? sa NRKs Torstein Bae.

Carlsen satte på turboen og spilte lynraskt. Raskt fikk han overtak både på brettet og klokken. Til slutt vant Carlsen og fikk dermed en god start på VM.

Trafikk-trøbbel

Etterpå var Carlsen et eneste stort glis. Men hva skyldtes forsinkelsen?

Carlsen forklarte til NRK:

– Det var min feil, men vi ble «stuck» i trafikken så det tok en evighet. Det var ganske frustrerende. Men jeg rakk det akkurat, sier Carlsen.

– Det var sjokk å komme til brettet og se «oi, 30 sekunder!», legger han til.

Carlsen hadde vært på skitur i timene før VM-partiet. Den norske sjakkstjernen beklager hendelsen og kaller opptrinnet en «fullstendig skandale».

Carlsen ankom i joggegenser, noe som egentlig er mot regelverket. Derfor dro han og skiftet etter partiet.

Lynsjakk-VM spilles torsdag og fredag. Onsdag ble Carlsen verdensmester i hurtigsjakk.