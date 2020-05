Carlsen mistet finaleplassen. Så kom han med en klar melding på Twitter.

Magnus Carlsen måtte se seg slått av Hikaru Nakamura i det avgjørende armageddon-partiet i semifinalen av Rapid Challenge lørdag.

Etter svake prestasjoner på fredag var Carlsen nødt til å vinne den tredje semifinalen mot Nakumara. Slik gikk det ikke.

Selv om Carlsen lå tynt an etter to partier, sikret han til slutt armageddon som ville avgjøre hvem som kom seg til finalen. Med hvite brikker måtte Carlsen vinne, og han lå an til det, men tiden ble for knapp, noe som resulterte i et avgjørende tabbetrekk.

– En kjempeblunder av Magnus, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– Han brukte altfor mye tid i en lovende stilling, fant ikke de riktige trekkene, og Hikaru går videre til finalen, sa Hammer.

Etter tapet la Carlsen ut denne klare meldingen på Twitter:

Han fulgte opp med denne beskjeden til kritikerne:

– Når du er den beste og «cocky» om det, elsker mange å se at du mislykkes. Så nyt det mens dere har sjansen, dere fortjener det.

– Mange dumme valg

Nordmannen var skuffet etter nederlaget, og han var mest misfornøyd med å ha satt seg i en posisjon der han måtte gjennom armageddon for å gå videre. Samtidig skrøt han av Nakamura.

– Jeg er veldig irritert på meg selv for å ha gjort så mange dumme valg som jeg gjorde, men det skal en veldig god spiller til for utnytte det også, sa Carlsen til TV 2.

Nakamura møter Daniil Dubov i finalen. Russeren sikret finaleplass med seier over kinesiske Ding Liren. Første finalekamp går mandag.

Carina Johansen / NTB scanpix

Lå dårlig an

Det første partiet endte med remis etter trekkgjentakelse. Deretter måtte Carlsen gi tapt med svarte brikker. Etter en jevn åpning sikret Nakamura seiren da nordmannen vartet opp med et svakt tårntrekk etterfulgt av et svakt springertrekk.

Før det tredje partiet hadde Carlsen kniven på strupen, men 29-åringen slo kraftig tilbake med seier og sikret med det et fjerde parti. Det endte med remis, og dermed var det duket for et avgjørende armageddon-parti.

Selv om Carlsen hadde et godt overtak, gikk Nakamura seirende ut av duellen. Nordmannen fikk etter hvert tidstrøbbel og gjorde et tabbetrekk med tårnet som resulterte i at Nakamura kunne juble for finaleplass.

Store summer

Rapid Challenge inngår i Magnus Carlsen Chess Tour, som har total premiesum på vel ti millioner kroner.

Det er den andre turneringen i Carlsens Chess Tour.

29-åringen fra Lommedalen vant den første turneringen, Magnus Carlsen Invitational, og fikk med seg førstepremien på 735.000 kroner.