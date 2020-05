Dødt løp mellom fire spillere i Magnus Carlsens i 10-millionerturnering: – En veldig god start

Han slo Aleksander Gristsjuk og Levon Aronian med hvitt. mens partiet mot Ding Liren med svarte brikker endte med remis. Også i dagens siste parti med hvitt ble det remis mot Hikaru Nakamura.

Dermed er nordmannen og Nakamura i tet etter første dag av turneringen, med 3 poeng av 4 mulige. Det samme har Sergej Karjakin og Wesley So.

– En veldig godt start. Litt skuffende at jeg ikke klarte å vinne det siste partiet, men alt i alt en god dag. Jeg følte at jeg sto til seier, men det var ikke lett, sa Carlsen til TV 2.

– Nakamura og Ding er vel kanskje de antatt beste i denne turneringen. Det var positivt å komme seg såpass bra gjennom dagen. Jeg er fornøyd med spillet mitt etter noen dager med litt rufsete spill i Steinlitz Memorial, sa 29-åringen.

Carlsen åpnet onlineturneringen med hvite brikker mot russeren Grisjtsjuk. Han spilte solid og godt med hvitt, og etter 46 trekk endte åpningspartiet med norsk seier.

I 2. runde møtte Carlsen armeneren Levon Aronian, også det med hvitt. Det gikk bare 22 trekk før armeneren kom under og valgte å gi seg. Nordmannen leverte offerspill i verdensklasse da han ofret en løper som banet vei til seieren.

To remis på rad

Ding Liren var motstander i tredje runde hvor nordmannen hadde svart. Under presentasjonen av touren i forrige uke så han fram til møtet med den kinesiske storspilleren. Carlsen var i trøbbel underveis, men etter 48 trekk ble spillerne enige om remis.

– Det var ganske mye kontroll i partiene i dag. Eneste utfordring var i partiet mot Ding. Presset mot meg var derimot ikke så stort, sa Carlsen.

Han avsluttet dagen med et møte med amerikanske Hikaru Nakamura med hvite brikker. Carlsen hadde et overtak underveis, men måtte nøye seg med et halvpoeng.

Carlsen ble trukket til å spille seks av de 11 innledende partiene med hvite brikker og fem med svarte. Onsdag skal han ut mot kineserne Yu Yangyi og Wei Yi. Polske Jan-Krysztof Duda og amerikanske Wesley So står også på spilleplanen.

Han avslutter torsdag mot Sergej Karjakin, Daniil Dubov og 16-åringen Alireza Firouzja.

Åtte av 12 videre

Onlineturneringen har 12 spillere i startfeltet, og det spilles hurtigsjakk. De åtte beste går til kvartfinalen hvor nummer en møter nummer åtte, to mot sju, tre mot seks og fire mot fem. Hver spiller har 15 minutter på klokken og gis ti sekunders tillegg per trekk.

Magnus Carlsen gikk til topps i sin egen Magnus Carlsen invitational. Rapid Challenge-turneringen er den andre av fem i Magnus Carlsen Chess Tour.

Det er totalt nærmere 10 millioner kroner i premiepotten for vinneren av touren totalt.