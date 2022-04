Magnus Carlsen usikker på utestengelsen av Karjakin: – Ønsker å bli martyr

Selv om Magnus Carlsen (31) er sterkt uenig med rivalen Sergej Karjakin (32) om krigen, er verdensmesteren usikker på om det var riktig å utestenge russeren.

MOT KRIGEN: Magnus Carlsen skrev nylig en ny sponsoravtale med bettingselskapet Unibet. VG intervjuet ham i den forbindelse.

4. apr. 2022

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) bestemte for et par uker siden at Karjakin skal utestenges fra alle turneringer i seks måneder.

Reaksjonen kom etter at den russiske sjakkspilleren ved en rekke anledninger hadde uttalt sin støtte til president Vladimir Putin og invasjonen av Ukraina.

Karjakin har gått lenger enn de fleste i støtten til krigen. Han skrev til og med et brev til president Putin der han kalte Ukrainas opptreden i utbryterrepublikkene Luhansk og Donbas for et «folkemord», og at han håpet folket der kan «frigjøres». Karjakin hevdet at ukrainske nasjonalister har blod på hendene for sine handlinger.

VM-DUELL: Sergej Karjakin og Magnus Carlsen foran VM-kampen i 2016.

Magnus Carlsen slo Karjakin i VM-kampen i 2016 – og har spilt bortimot 100 partier mot den jevngamle russeren gjennom tidene. Sjakksporten er sterkt dominert av spillere fra det tidligere Sovjetunionen, blant annet Russland og Ukraina.

– Mange russere som tidligere enten har støttet Putin åpent eller ikke har sagt noe om det, har valgt å snu og sagt at nå har Putin gått for langt. Karjakin har gått den andre veien. Han har økt sin støtte til Putin. Den type holdninger kan ikke godtas, sier Magnus Carlsen.

Likevel er han usikker på om det var riktig utestenge Karjakin fra alle konkurranser i regi av FIDE:

SJAKK-MØTE: Vladimir Putin og Sergej Karjakin under åpningen av en sjakkskole i Sotsji i mai 2016.

– Det er vanskelig å vurdere, fordi denne situasjonen er helt ny. Det finnes ikke mange paralleller i historien. Jeg er selvfølgelig ikke enig med Karjakin i noe som helst, men om det er riktig å utestenge folk for meninger som vi ikke tolerer? Jeg er usikker. Det er mulig det lønner seg i en vanskelig tid, men du setter også en presedens for hva som kan komme senere.

Magnus Carlsen er usikker også av andre grunner:

– Er det bra at vi lar ham få det som han vil? Han ønsker å bli en martyr for Vestens «sanksjonstyranni». Nå får han lov til å fortelle den historien på hjemmebane – og som slår bra an der. Vi hjelper ham villig med det. Vi lar ham få det som han vil. Jeg vet ikke om det er bra eller ikke, jeg er ikke sikker.

PÅ SAMME LAG: Da Norway Chess hadde «bonde-for-en-dag» med sjakkstjernene i 2017, var Magnus Carlsen og Sergej Karjakin på samme lag.

Verdensmesteren understreker at Karjakin aldri har lagt skjul på hvor han står i forhold til regimet i Moskva.

– Det skal Karjakin ha – han har alltid vært konsekvent på hvor han står politisk. Det er også menneskelig at hvis du har en mening som er ekstrem, og møter motstand, så går du enda hardere på det. Sånn sett er det ikke overraskende. Om han har noen grense, om det kan gå over streken også for ham, det får han svare på selv.

– Tror du Sergej Karjakin kan komme tilbake i internasjonal sjakk?

– Jeg tviler på det.

GAMLE KONKURRENTER: Magnus Carlsen og Sergej Karjakin har fulgte hverandre hele sjakklivet. Her i Amsterdam i 2006, Karjakin var 16 år, Carlsen 15.

Sergej Karjakin er russiskspråklig og ble født på Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014. Men allerede fra 2009 har Karjakin representert Russland – og han bor i Moskva.

Denne helgen la han også ut en parodi på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på sosiale medier. Videoen har vakt voldsomme reaksjoner i kommentarfeltene, der mange legger ut bilder av de døde kroppene som i helgen ble funnet i byen Butsja.

PS: De siste VM-kampene til Carlsen har blitt sponset av blant andre den russiske kunstgjødsel-kjempen PhosAgro. Eieren av dette selskapet, Andrej Gurjev, er satt på Vestens sanksjonslister etter invasjonen i Ukraina. For et par uker siden valgte Gurjev å gå av som konsernsjef.