Carlsen reddet seier etter å ha vært i trøbbel mot 17-åring

Magnus Carlsen klarte ikke å slå iranske Alireza Firouzja i Norway Chess-turneringen etter ordinær tid. Etter remis avgjorde han derimot i armageddon.

Magnus Carlsen slet seg til seier i armageddon. Carina Johansen

Dermed står Carlsen med tre poeng etter to spilte partier i turneringen.

Nordmannen hadde hvite brikker, og det iranske stjerneskuddet Alireza Firouzja hadde svart.

Etter remis måtte det hele avgjøres i armageddon. Med hvite brikker måtte Carlsen vinne, mens Firouzja klarte seg med remis. Han tapte derimot ta tiden hans gikk ut.

Svært sterkt gjort av Carlsen som lå meget dårlig an gjennom det meste av armaggedonpartiet.

Tapte

Carlsen tapte for 17-åringen i en nett-turnering i lynsjakk i april, og spilleren som er bosatt i Frankrike skapte også problemer for Carlsen under hurtigsjakk-VM i fjor.

Nordmannen hadde initiativet i partiet frem til sitt 15. trekk. Da viste sjakk-computeren et overtak for iraneren. Carlsen ville tidlig bytte av dronninger for så å starte sluttspillet. Det er en del av spillet som er Carlsens beste. Dette ville ikke 17-åringen være med på.

Etter at Carlsen ikke utnyttet sitt overtak senere i partiet ble spillerne enige om remis etter 48 trekke. Dermed måtte man i armageddon for å få en avgjørelse.

Carlsen slo armenske Levon Aronian etter remis og armageddon i 1. runde.

Norsk møte

Aryan Tari møtte nevnte Aronian med svart tirsdag og var i det gavmilde hjørner. Han ga armeneren en flott 38-årspresang med å la seg beseire etter 48 trekk.

De to andre spillerne i turneringen i Stavanger er amerikanske Fabiano Caruana og polske Jan-Krzysztof Duda. Den duellen vant Fabiano Caruana, og med seks poeng totalt er Caruana i solid ledelse etter to runder.

Onsdag blir det et norsk møte i Stavanger hvor den regjerende verdensmesteren møter Tari med svarte brikker.

I turneringen er det 3 poeng for seier og 1,5 poeng for seier i armageddon. Remis gir 1 poeng.

