Magnus Carlsen med to seirer i hurtigsjakk-VM

Magnus Carlsen (32) har fått en drømmestart i hurtigsjakk-VM ved å vinne mot to svake motstandere. Han spiller for sitt fjerde VM-gull i denne grenen.

SELFIE: Magnus Carlsen er en populær kar blant sjakktilskuerne i Kasakhstan. Her tar han en selfie.

26. des. 2022 10:49 Sist oppdatert nå nettopp

Nordmannen vant sist VM-gull i hurtigsjakk i 2019. Det året vant han begge «fartsdisiplinene». Årets mesterskap går i Almaty i Kasakhstan.

– Han er en god kamerat av meg og spiller for «Offerspill», fastslår Magnus Carlsen til NRK etter seier over Eric Hansen i parti nummer to.

– Jeg spilte for fort. Så jeg skulle ha brukt litt mer tid. Men jeg er ikke helt i gang ennå, sier han etter sitt første parti.

Parti 1: Seier med svart

Armenske Samvel Ter-Sahakyan (nummer 193 i verden i klassisk sjakk) fikk en god start og hadde et lite overtak gjennom store deler av partiet - men tabbet seg ut i det 20. trekket. Carlsen hadde også en stor tidsfordel, og i tidsnød gjorde motstanderen flere feil. Nordmannen måtte likevel slite overraskende lenge.

Reglene for hurtigsjakk: 15 minutter på hver spiller pluss 10 sekunder per trekk.

Parti 2: Seier med hvitt

Kanadiske Eric Hansen presterte å dra til feil by i Kasakhstan - Astana i stedet for Almaty - men med et innenriksfly rakk han likevel mesterskapet. Han er rangert som nummer 184 i verden.

Carlsen overrasket med åpning bonde b3 - «litt hånfullt» ifølge Kaveh Rashidi i NRK-studio. Begge hadde tendens til «Einstein-hår», og det var lenge helt jevnt på brettet. Etter trekk 30 begynte Carlsen å få tak på partiet, var klart best på klokka, og Hansen ristet oppgitt på hodet.

PÅ PLASS: Hans Niemann.

Det hersker stor spenning til om Carlsen i løpet av VM kommer til å møte Hans Niemann. Carlsen har kommet med jukseanklager mot amerikaneren, som har svart med milliardsøksmål mot nordmannen og noen andre. Sist Carlsen og Niemann møttes, tapte nordmannen med vilje. Det er i alt 34 partier i hurtig- og lynsjakk denne uken, så det er mange muligheter for at det kan skje.

Niemann spilte remis i sitt første parti - mot Zhandos Agmanov. Deretter vant han over Kazybek Nogerbek.

Carlsen har bestemt seg for å gi fra seg VM-tittelen i klassisk sjakk, og derfor betyr denne ukens VM i hurtig- og lynsjakk enda mer for 32-åringen.

Han vant VM i hurtigsjakk i 2014, 2015 og 2019.

Senere i uken er det VM i lynsjakk, som han har vunnet hele fem ganger: 2009, 2014, 2017, 2018 og i 2019.

Magnus Carlsen la søndag ut bilde av seg på den berømte skøytebanen Medeo, nær Almaty, der mange nordmenn satte verdensrekord på skøyter fram til Sovjetunionens fall.

På NRKs spørsmål om hvem som er favoritt i hurtig- og lynsjakk denne uken:

– Den dagen jeg slutter å svare meg selv, håper jeg at jeg legger opp.

Øvrige norske deltakere er Aryan Tari, Johan-Sebastian Christiansen og Benjamin Haldorsen i den såkalte «åpen klasse», mens Monika Machlik deltar i dameklassen.

Machlik tok en oppsiktsvekkende seier mot serbiske Teodora Injac i sitt første parti.

– Hun tilbød remis, men da skjønte jeg at hun prøvde å redde seg unna - så jeg spilte videre, sa Machlik, som var sjanseløs i det andre partiet.

Aryan Tari tapte sitt første parti - mot Vuk Damjanovic. Christiansen har to tap til nå. Haldorsen tapte mot sterke Rauf Mamedov.