NRK: Hans Niemann ber TV-team holde avstand

Magnus Carlsen (32) står med tre seirer til nå i hurtigsjakk-VM. Omstridte Hans Niemann (19) har bedt tv-kameraene holde lenger avstand.

SELFIE: Magnus Carlsen er en populær kar blant sjakktilskuerne i Kasakhstan. Her tar han en selfie.

26. des. 2022 10:49 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det hersker stor spenning til om Carlsen i løpet av VM kommer til å møte Hans Niemann. Carlsen har kommet med jukseanklager mot amerikaneren, som har svart med milliardsøksmål mot nordmannen og noen andre. Sist Carlsen og Niemann møttes, tapte nordmannen med vilje.

– Niemann har bedt både et amerikansk TV-team og oss om å holde lengre avstand, sier NRK-reporter Hans Solbakken på direkten fra Almaty under NRKs sjakksending.

Hans Niemann spilte remis i sitt første parti - mot Zhandos Agmanov. Deretter vant han over Kazybek Nogerbek og delte poenget mot Tuan Minh Le.

Det er i alt 34 partier i hurtig- og lynsjakk denne uken, så det er mange muligheter for at Carlsen og Niemann kan møtes.

MED I VM: Hans Niemann har hatt en brukbar start på hurtigsjakk-VM.

Nordmannen vant sist VM-gull i hurtigsjakk i 2019. Det året vant han begge «fartsdisiplinene».

Det gikk mot remis mot Jevgenij Tomasjevskij da Carlsen satte i verk et angrep.

– Jeg har spilt mye mot ham tidligere, særlig i gamle dager. Av erfaring vet jeg at hvis jeg setter press på ham i sluttspill, så sliter han ofte. Jeg følte at det var en risk å ta. Så det var bra! Jeg har vel aldri hatt .... jeg har alltid hatt sånn halvdårlige starter i hurtigsjakk-VM. Så tre av tre er veldig bra, sier Magnus Carlsen til NRK.

Norges sjakkprofil er én av ni spillere med fullt hus så langt.

Parti 1: Seier med svart

Armenske Samvel Ter-Sahakyan (nummer 193 i verden i klassisk sjakk) fikk en god start og hadde et lite overtak gjennom store deler av partiet - men tabbet seg ut i det 20. trekket. Carlsen hadde også en stor tidsfordel, og i tidsnød gjorde motstanderen flere feil. Nordmannen måtte likevel slite overraskende lenge.

Parti 2: Seier med hvitt

Kanadiske Eric Hansen presterte å dra til feil by i Kasakhstan - Astana i stedet for Almaty - men med et innenriksfly rakk han likevel mesterskapet. Han er rangert som nummer 184 i verden.

Carlsen overrasket med åpning bonde b3 - «litt hånfullt» ifølge Kaveh Rashidi i NRK-studio. Begge hadde tendens til «Einstein-hår», og det var lenge helt jevnt på brettet. Etter trekk 30 begynte Carlsen å få tak på partiet, var klart best på klokka, og Hansen ristet oppgitt på hodet.

Parti 3: Seier med svart

Jevgenij Tomasjevskij er en russer som nå spiller under FIDE-flagget. Han er rangert som nummer 44 i verden i klassisk sjakk.

Opp mot trekk 20 fikk Carlsen trøbbel, og Tomasjevskij skaffet seg etter hvert mer enn to bønders fordel. Men russeren «trakk i nødbremsen» og spilte for remis. Carlsen kjørte på for å vinne og avgjorde nok en gang i sluttspillet.

Carlsen har bestemt seg for å gi fra seg VM-tittelen i klassisk sjakk, og derfor betyr denne ukens VM i hurtig- og lynsjakk enda mer for 32-åringen.

Han vant VM i hurtigsjakk i 2014, 2015 og 2019.

Senere i uken er det VM i lynsjakk, som han har vunnet hele fem ganger: 2009, 2014, 2017, 2018 og i 2019.

Magnus Carlsen la søndag ut bilde av seg på den berømte skøytebanen Medeo, nær Almaty, der mange nordmenn satte verdensrekord på skøyter fram til Sovjetunionens fall:

På NRKs spørsmål om hvem som er favoritt i hurtig- og lynsjakk denne uken:

– Den dagen jeg slutter å svare meg selv, håper jeg at jeg legger opp.

Både Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen tapte sine to første partier og vant så det tredje. Benjamin Haldorsen er den tredje norske i den såkalte «åpen klasse».

Monika Machlik deltar i dameklassen. Hun tok en oppsiktsvekkende seier mot serbiske Teodora Injac i sitt første parti.

– Hun tilbød remis, men da skjønte jeg at hun prøvde å redde seg unna - så jeg spilte videre, sier Machlik, som siden tapte parti to og tre.

PS: Reglene for hurtigsjakk: 15 minutter på hver spiller pluss 10 sekunder per trekk.