Super-start av Magnus Carlsen i hurtigsjakk-VM

Magnus Carlsen (32) vant mot regjerende mester Nodirbek Abdusattorov (18) og har hatt en strålende første dag av hurtigsjakk-VM. Det ble remis mot Arjun Erigaisi (19) i det siste partiet. Omstridte Hans Niemann (19) har bedt tv-kameraene holde lenger avstand.

KANONSPILL: Magnus Carlsen sikter på VM-tittel i Almaty i romjulen.

26. des. 2022 10:49 Sist oppdatert 10 minutter siden

Nordmannen sikter mot sin fjerde VM-tittel i hurtigsjakk. Carlsen er i delt ledelse med tre andre spillere etter den første av i alt tre dager.

– Totalt sett er jeg kjempefornøyd, ikke minst fordi jeg hadde tre svarte partier i dag, sier Carlsen til NRK om sine fem første partier av i alt 13.

Han imponerte stort da han vant over verdensmesteren fra Usbekistan, Nodirbek Abdusattorov.

– Magnus feier over motstanderen. Dette er et av de beste partiene Magnus Carlsen har spilt i hurtigsjakk-VM gjennom årene, sier ekspertkommentator Torstein Bae på NRK-sendingen.

– Tidenes hurtigsjakkparti? spør programleder Ole Rolfsrud.

– Ja, det kan det godt være!

Carlsen forteller at han fulgte en gammel plan fra Bobby Fischer, den avdøde amerikanske sjakklegenden, mot Abdusattorov.

– Jeg bare angrep, sier han til NRK.

MED I VM: Hans Niemann har hatt en brukbar start på hurtigsjakk-VM.

Det hersker stor spenning til om Carlsen i løpet av VM kommer til å møte Hans Niemann. Carlsen har kommet med jukseanklager mot amerikaneren, som har svart med milliardsøksmål mot nordmannen og noen andre. Sist Carlsen og Niemann møttes, tapte nordmannen med vilje.

– Niemann har bedt både et amerikansk TV-team og oss om å holde lengre avstand, sier NRK-reporter Hans Solbakken på direkten fra Almaty under NRKs sjakksending.

Hans Niemann står med én seier og fire remis så langt i mesterskapet. Han har ikke møtt noen av de store kanonene.

Det er i alt 34 partier i hurtig- og lynsjakk denne uken, så det er mange muligheter for at Carlsen og Niemann kan møtes. Nordmannen har ikke sagt hva han vil gjøre om han blir trukket mot amerikaneren.

STERK: Magnus Carlsen i aksjon i VM i hurtigsjakk mandag.

Nordmannen vant sist VM-gull i hurtigsjakk i 2019. Det året vant han begge «fartsdisiplinene».

Parti 1: Seier med svart

Armenske Samvel Ter-Sahakyan (nummer 193 i verden i klassisk sjakk) fikk en god start og hadde et lite overtak gjennom store deler av partiet - men tabbet seg ut i det 20. trekket. Carlsen hadde også en stor tidsfordel, og i tidsnød gjorde motstanderen flere feil. Nordmannen måtte likevel slite overraskende lenge.

Parti 2: Seier med hvitt

Kanadiske Eric Hansen presterte å dra til feil by i Kasakhstan - Astana i stedet for Almaty - men med et innenriksfly rakk han likevel mesterskapet. Han er rangert som nummer 184 i verden.

Carlsen overrasket med åpning bonde b3 - «litt hånfullt» ifølge Kaveh Rashidi i NRK-studio. Begge hadde tendens til «Einstein-hår», og det var lenge helt jevnt på brettet. Etter trekk 30 begynte Carlsen å få tak på partiet, var klart best på klokka, og Hansen ristet oppgitt på hodet.

Parti 3: Seier med svart

Jevgenij Tomasjevskij er en russer som nå spiller under FIDE-flagget. Han er rangert som nummer 44 i verden i klassisk sjakk.

Opp mot trekk 20 fikk Carlsen trøbbel, og Tomasjevskij skaffet seg etter hvert mer enn to bønders fordel. Men russeren «trakk i nødbremsen» og spilte for remis. Carlsen kjørte på for å vinne og avgjorde nok en gang i sluttspillet.

Parti 4: Seier med hvitt

Motstander er regjerende mester Nodirbek Abdusattorov (18), og Carlsen starter igjen med b3. En miss av 18-åringen gjorde at Carlsen klarte å skaffe seg et overtak etter trekk 20.

– Han nedsabler verdensmesteren, sier Torstein Bae i NRK-studioet.

Parti 5: Remis med svart

Carlsen har fremhevet indiske Arjun Erigaisi (19) som en særdeles kreativ spiller, og han er den femte motstanderen 2. juledag. Erigaisi skaffer seg et ganske solid overtak tidlig.

– Det ser virkelig ille ut for vår mann, sier Torstein Bae på NRK-sendingen.

Carlsen brukte nesten seks minutter på trekk 16, uten at det hjalp. Men etter at datamaskinen lenge hadde vist overtak til hvitt, kom Carlsen sterkt tilbake.

– Dette var sterkt. Det var ingenting som tydet på at han skulle klare remis, sier eksperten Olga Dolzjikova på NRK-sendingen.

Magnus Carlsen har bestemt seg for å gi fra seg VM-tittelen i klassisk sjakk, og derfor betyr denne ukens VM i hurtig- og lynsjakk enda mer for 32-åringen.

Han vant VM i hurtigsjakk i 2014, 2015 og 2019.

Senere i uken er det VM i lynsjakk, som han har vunnet hele fem ganger: 2009, 2014, 2017, 2018 og i 2019.

Magnus Carlsen la søndag ut bilde av seg på den berømte skøytebanen Medeo, nær Almaty, der mange nordmenn satte verdensrekord på skøyter fram til Sovjetunionens fall:

På NRKs spørsmål om hvem som er favoritt i hurtig- og lynsjakk denne uken:

– Den dagen jeg slutter å svare meg selv, håper jeg at jeg legger opp.

Aryan Tari og Johan-Sebastian Christiansen har skuffet til nå i mesterskapet, og den tredje norske i såkalt «åpen klasse», Benjamin Haldorsen, har bare et halvt poeng.

Monika Machlik deltar i dameklassen. Hun tok en oppsiktsvekkende seier mot serbiske Teodora Injac i sitt første parti.

– Hun tilbød remis, men da skjønte jeg at hun prøvde å redde seg unna - så jeg spilte videre, sier Machlik, som siden tapte parti to, tre og fire.

PS: Reglene for hurtigsjakk: 15 minutter på hver spiller pluss 10 sekunder per trekk.

Stillingen etter første dag:

1. Magnus Carlsen 4,5.

1. Vladimir Fedosejev 4,5.

1. Arjan Erigaisi 4,5.

1. Jorden Van Foreest 4,5.

10 spillere har 4 poeng, blant dem Jan Nepomnjasjtsjij, Jan-Krzysztof Duda og Nodirbek Abdusattorov.