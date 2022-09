Ny analyse kaster nytt lys over sjakkdramaet: – Spikeren i kisten

Sjakkverden er vært rystet av dramaet mellom Magnus Carlsen (31) og Hans Niemann (19). Nå hevder en ny analyse at Niemann har jukset i en rekke partier.

DRAMA: Magnus Carlsen og Hans Niemann står i sentrum av et sjakkdrama som ryster sjakkverdenen.

Analysen er publisert av sjakklærer og FIDE mester Yosha Iglesias på hennes YouTube-profil søndag ettermiddag.

Den skal skille seg fra den amerikanske matematikeren og sjakkspilleren Kenneth Regans analyse. Ragan tok for seg parti for parti og ikke turneringer i sin helhet. Rega konkluderte ikke med at Niemann jukset.

Den nye analysen skiller seg ut ved at den mener det er flere eksempler på at det har foregått urent spill.

– Den nye analysen ser flere eksempler på partier som er svært mistenkelige. Der samsvaret med en datamaskin er høy. Den viser også noen eksempler på trekk og sekvenser av trekk som er svært mistenkelige, sier sjakkjournalist Tarjei Svensen til VG.

– Man har funnet flere eksempler på den type partier hvor det er såkalt 100 prosent samsvar med en datamaskin, ifølge det dataprogrammet vedkommende bruker, forteller Svendsen.

Men selv med den nye informasjonen på bordet, vil ikke Svensen stemple amerikanske Niemann som jukser.

– Man skal være forsiktig med å dra konklusjoner. Hun drar ingen konklusjoner selv heller, sier Svensen og fortsetter:

– Det er på en måte nye opplysninger, men det er mange som har analysert partiene og enkeltpartier og sagt at dét partiet (mellom Carlsen og Niemann) ikke er så mistenkelig. Mens det er andre her som har gått gjennom det mer systematisk, og har funnet tall som tyder på at her er det noe umenneskelig over mange av de partiene som er spilt, sier Svensen.

Mer sikker på at det har foregått juks er sjakkekspert Atle Grønn.

– Jeg har i og for seg vært klar hele veien, men jeg skrev litt spissformulert at dette er spikeren i kisten. Da mente jeg at det er spikeren i kisten for tvilerne, sier Grønn til VG og fortsetter:

– For meg personlig endrer det ikke så mye, for jeg har vurdert det sjakkfaglig slik at jeg kan stå inne for at Magnus vet hva han gjør. Men jeg ser at det er tvilere der ute, til og med folk som mener det ikke er juks. Jeg skjønner ikke hvordan de kan forsvare det etter den videoen her.

Han utdyper:

– Hun har til og med tall på hvor sterkt Niemann spiller. I en modell utviklet av ChessBase scorer han 100 prosent på sine partier, og som hun sier, så er det ingen andre spillere i historien som har vært i nærheten av det, forteller Grønn.

– Carlsen og (Garry) Kasparov ligger på 70 prosent. På sitt beste er de kanskje oppe i 78/79 prosent perfeksjon i denne modellen. Mens Niemann i løpet av de to siste årene har et dusin partier på 100 prosent perfeksjon.

Etter at Carlsen søndag vant nok en turnering på Champions Chess Tour, uttalte han at han vil komme med en kommentar vedrørende dramaet en av de kommende dagene.