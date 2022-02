Carlsen vant ny finale mot Nepomnjasjtsjij: – Hadde en bedre dag

Magnus Carlsen (31) klarte til slutt å hale i land seieren i finalen av den første turneringen i Champions Chess Tour mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij (31) lørdag.

I FORM: Magnus Carlsen fortsetter å vinne. VM-taperen fra desember fikk ikke revansj.

NTB, VG

26. feb. 2022 20:46 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Seieren kunne minne om triumfen i VM i klassisk sjakk, da Nepomnjasjtsjijs mange feiltrekk ga Carlsen VM-tittelen.

Etter remis i første parti, så russeren ut til å ha god kontroll både i andre og tredje parti, men ved begge anledninger kom det tabbetrekk fra Nepomnjasjtsjij. Det førte til ny finaleseier for Carlsen.

Han ble den første noensinne til å gå ubeseiret gjennom alle partiene i utslagsrundene. Det trodde Carlsen at han allerede hadde klart.

– Å ja, jeg trodde jeg hadde gjort det tidligere, sa Carlsen da han ble informert om det i seiersintervju med TV 2.

Seieren i finalen kom takket være langt svakere spill av Nepomnjasjtsjij i lørdagens partier enn i fredagens partier, der finalemotstanderne endte med remis i fire av fire partier.

– Heldigvis hadde jeg en bedre dag enn han hadde. Nivået hans var i beste fall varierende i dag, sa Carlsen om finaleseieren.

Slik feiret Carlsen VM-tittelen i desember:

Tabbet seg ut

Som i fredagens partier, matchet finalemotstanderene hverandre med remis i første parti i onlineturneringen lørdag. Carlsen hadde lenge overtaket i partiet med svarte brikker, men klarte ikke å utnytte det til seier.

Så kom feilene fra Nepomnjasjtsjij i de to neste partiene.

Feiltrekket i det andre partiet overrasket sjakkekspert Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio. Nepomnjasjtsjij hadde en stor fordel på tiden etter at Carlsen hadde brukt over fem minutter på et svakt trekk tidligere i partiet.

– Det mest uforståelige med tabben til «Nepo» er at han bruker så lite tid. Hvorfor brukte han ikke litt mer av de minuttene han hadde? spurte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Tabbetrekket fra Nepomnjasjtsjij i andre parti ble fulgt opp med nok en blemme da russeren hadde overtaket i det tredje partiet. Dermed sikret Carlsen seieren i partiet og hurtigsjakkturneringen.

Vant i fjor

I fjor vant også Carlsen Champions Chess Tour sammenlagt etter å ha gått seirende ut av tre av ni turneringer. Nepomnjasjtsjij tapte i sin eneste finaleopptreden mot nederlandske Anish Giri.

Etter at Carlsen avsluttet 2021 med to nedturer i VM i hurtigsjakk og lynsjakk, der han ikke klarte å forsvare verdensmestertittelen, har nordmannen åpnet 2022 i suveren stil.

I januar kom årets første turneringsseier da Carlsen vant den prestisjetunge Wijk aan Zee-turneringen. Det var nordmannens åttende triumf i turneringen og hans første siden 2019.

Carlsen åpnet den første Champions Chess Tour-turneringen i år svakt, med flere tap i grunnspillet på første dag. En nylig coronasmittet Carlsen slet med formen, men i takt med sin forbedrede helsetilstanden har spillet også tatt seg opp.

– Det handlet egentlig bare å komme seg gjennom grunnspillet og bli frisk etter hvert, konkluderte Carlsen.