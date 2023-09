Magnus Carlsens knuste Nakamuras håp om hevn

(Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 2,5–0,5) Magnus Carlsen (32) satte en rask stopper for Hikaru Nakamuras (35) håp om revansj.

Publisert: 25.09.2023 20:15 | Oppdatert: 25.09.2023 20:43

Carlsen vant sist fredag drømmefinalen i prestisjeturneringen Speed Chess Championship over Nakamura med sifrene 13,5–12,5.

Sjakkelskere trengte bare vente tre dager på et nytt møte mellom de to storhetene - denne gang i kvartfinalen i Champions Chess Tour.

– Jeg følte ikke at han var oppe og «nikket» i dag, sier Magnus Carlsen til TV 2.

– Jeg føler ikke at jeg har fått spesielt tak på ham. Det er to halvdårlige prestasjoner som er blitt belønnet som de skal, sier han.

– Han knuser Nakamura, fastslår Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen etter 2,5–0,5 til nordmannen mandag.

Amerikaneren jaget altså revansj, men måtte gi tapt med svarte brikker i det første partiet.

– Et veldig fint parti av Magnus. Dette setter press på Nakamura, sierHammer på direkten.

Med hvitt i det andre partiet så Nakamura ut til å ha en fordel, men Carlsen klarte remis og kunne dermed avgjøre matchen ved å vinne med hvitt i parti nummer tre.

Nordmannen skapte seg et visst overtak, men amerikaneren lå klart best an på tid. Etter hvert hadde ikke Nakamura noen muligheter. Han ristet på hodet og himlet med øynene og måtte bare gi opp etter 41 trekk.

– Det var viktig for meg å være mentalt forberedt på en ordentlig fight i det tredje partiet, sier Carlsen til TV 2.

Carlsen møter Jan Nepomnjasjtsjij i semifinalen. Carlsens tidligere VM-motstander overbeviste stort med å vinne de to første partiene mot Anish Giri og vant til slutt 2,5–0,5.

Både Carlsen og Nepomnjasjtsjij avgjorde altså på tre partier i sine kvartfinaler.

– Utklassing av begge to, fastslår Jon Ludvig Hammer på TV 2-sendingen.

– Han spiller samtidig som dette en fysisk turnering i Amsterdam, forteller Carlsen om Nepomnjasjtsjij.

De to øvrige kvartfinalene går mellom Alireza Firouzja og Maxime Vachier-Lagrave og mellom Denis Lazavik og Shakhriyar Mamedyarov.