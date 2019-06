Carlsens knalltøffe rekordjakt: – Møter et superfelt, men er ikke helt umulig

Verdensmesteren fra Lommedalen har til nå hatt en strålende 2019-sesong. I langsjakk kunne den neppe gått bedre. Med storspill har Carlsen vunnet en rekke turneringer på rad.

Tirsdag kveld går han i gang med Norway Chess i Stavanger. Der skal han opp mot den ypperste verdenseliten. Feltet blir det sterkeste 28-åringen har møtt i år.

– Han håper å fortsette den gode stimen han er i. Magnus er optimistisk, men vet samtidig at han må være helt på topp, sier manager Espen Agdestein om Carlsens seierssjanse.

Sjakkesset er i øyeblikket syv ratingpoeng bak verdensrekorden på 2882. Den satte han i 2014, og om ti dager kan han har overgått bestenoteringen.

– Fortsetter han å spille som han har gjort så langt i år, kan det skje. Men dette er ikke noe han kan tenke så mye på. Du må prestere på et veldig høyt nivå for ikke å falle ned. Det er veldig tøft, sier Agdestein om Carlsens rekordjakt.

– Han er ganske nære nå, så helt umulig er det ikke.

Mer oppmerksomhet og press

Sjakkjournalist Tarjei J. Svensen mener Carlsens superform innbyr til rekordsetting på hjemmebane.

– Hvis han er på samme nivå som tidligere i år, skal det gå veldig lett. Han har faktisk råd til å senke seg ned noen hakk og likevel kunne slå rekorden, sier han før innvendingen kommer:

– Men man skal ikke glemme at feltet er knalltøft. I de seks tidligere turneringene Magnus har spilt i Stavanger, har han aldri klart mer enn seks poeng. Stort sett har det vært 5,5 og mindre enn det. Det er vanskelig å spille på hjemmebane med mer oppmerksomhet og litt mer press.

Carlsen vant Norway Chess i 2016. Det er hans eneste triumf i turneringen. Atle Grønn er usikker på om verdenseneren klarer å slå sin egen ratingrekord.

– Uansett om han slår den eller ikke, spiller han bedre nå enn da han satte den i 2014. Magnus er blitt en mye mer komplett og moden sjakkspiller, sier sjakkeksperten.

Drømmegrense

Med full uttelling kan Carlsen også bryte den magiske 2900-grensen, men det er urealistisk at det skjer under Norway Chess.

– De siste poengene er veldig tøffe å ta, for du får så lite igjen for hver seier. Det går fortere nedover enn oppover, sier Espen Agdestein.

– Han må vinne ekstremt mange partier for å få det til. I prinsippet må han fortsette slik han har gjort i de to siste turneringene, som var eksepsjonelle. Han trenger 25 ratingpoeng til, og i praksis betyr det at han må score 2,5 poeng mer enn forventet. Det er ganske mye. Gjør han en god turnering, scorer han normalt et halvt poeng mer enn forventet, forklarer Atle Grønn.

Liker de nye reglene

I år er det innført nye spilleregler i Norway Chess. Det skjer etter at det i fjor endte remis i 80 prosent av partiene. For å unngå en gjentagelse er den totale betenkningstiden redusert til to timer. Det blir ingen tilleggstid per trekk eller ekstra tid ved 40 trekk.

Det blir gitt to poeng for hver seier. Ved remis skal det spilles et såkalt armageddonparti der spilleren med hvite brikker må vinne. Vinneren av partiet får 1,5 poeng, mens taperen får 0,5. Svart vinner ved remis.

– Magnus liker at det er kortere tid og kan legge press på klokken. Det bidrar til å skille tydeligere de beste fra de nest beste, sier Agdestein.

Carlsen åpner Norway Chess mot Vishy Anand. Han slo inderen i VM i både 2013 og 2014.