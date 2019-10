Stormester hevder Carlsen-rekord er en bløff: – Ekte sjakkspillere vet at jeg har rekorden

– Jeg mener at kun folk som ikke selv er sjakkspillere, mener at jeg ikke har rekorden. De er bare sjalu, de kan ikke spille sjakk, forstår veldig lite sjakk og de tror at de kan kritisere andres oppnåelser, sier Tiviakov til Aftenposten.

Mandag spilte Magnus Carlsen remis mot Levon Aronian i en turnering på Isle of Man. Partiet var Carlsens 101. parti uten tap på rad. I norske medier ble Carlsen hyllet for å ha sett verdensrekord.

«Feil», mener Tiviakov, som selv har spilt 110 partier uten tap.

– Jeg anser meg selv som verdensrekordholder til noen har spilt 111 partier uten å tape. Reglene for rekorden er klare, du skal spille så mange partier i langsjakk på rad uten å tape. Alt annet er kun spekulasjoner, sier Tiviakov.

Mener feilinformasjon spres

46-åringen er oppgitt over det han klassifiserer som «amatører» som sprer feilinformasjon.

– Selvsagt liker jeg ikke at «vanlige folk» sprer feilinformasjon om denne rekorden, men jeg kan ikke bli sint for at de ikke forstår, sier han og fortsetter:

– Ekte sjakkspillere vet hvem som har verdensrekorden!

Tiviakov mener at noe av denne påståtte feilinformasjonen kommer av at Wikipedia ikke ønsker å oppdatere sine sider.

– Det er grunnen til at «vanlige folk» får feil informasjon fra gale kilder.

The tournament in Shamkir had finished. I hope all of you had enjoyed my commentary at the site of the tournament. pic.twitter.com/R7V6HL1ZRa — Sergey Tiviakov (@Tiviakov) June 5, 2016

Ønsker ikke å gå inn i en diskusjon

Grunnen til at flere i sjakkmiljøet mener at det var Ding Lirens tidligere rekord på 100 partier på rad som var Carlsens målestokk, er at motstanderne til Tiviakov i hans rekke var mot både svakere og mer variert motstand.

Den nederlandske stormesteren, født i Russland, hevder at man ikke kan sammenligne ratingen til spillere han møtte da han satte sin rekke i 2004–2005. Han viser også til at han vant 57 av 110 partier. Carlsen på sin side har 33 seiere og 68 remiser i rekken på 101 partier.

Carlsen selv ønsker ikke å gå inn i en diskusjon om hva som er den reelle verdensrekorden.

– Jeg ønsker ikke å gjøre noen vurdering på det. Jeg er subjektiv i så måte, sa Carlsen til Chess.com da han fikk spørsmål om hvilken rekord som er gjeldende etter mandagens parti.

– Jeg føler at hundre er et magisk tall. Jeg trodde aldri at jeg skulle komme dit. Jeg har hatt litt flaks, selvsagt, fortsatte nordmannen.

– Kan bli den største

Selv om Tiviakov hevder hardnakket at han er den rettmessige eier av verdensrekorden, så er han full av lovord om den norske verdensmesteren.

– Magnus Carlsen er en av de beste spillerne i sjakkhistorien. Hvis han fortsetter å spille som han gjør nå, så kan han bli den aller største og til og med gå forbi Bobby Fischer, sier Tiviakov.

Turneringen på Isle of Man ble avsluttet mandag. Neste uke skal Carlsen ut i det første offisielle verdensmesterskapet i Fischer Random som avholdes i Bærum.