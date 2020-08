Nakamura imponerte mot Carlsen og tok første stikk i finalen

Hikaru Nakamura så ut til å ha brukt sine to hviledager godt og ga Magnus Carlsen store problemer på vei mot seier i første finalekamp i Grand Final.

Magnus Carlsen måtte se seg slått. Heiko Junge

6 minutter siden

Etter remis i første parti vant amerikaneren det neste og skaffet seg tilsynelatende en vinnende stilling i det tredje. Han var i ferd med å gjøre kort prosess med seier allerede etter tre av fire partier, men Carlsen utnyttet noen tabbetrekk til å berge remis. Amerikaneren lot seg ikke ryste av det og avgjorde ved å greie remis med svarte brikker i dagens siste parti.

Carlsen vant alle sine 13 kamper på sin vei mot seier i Legends of Chess-turneringen nylig. I Grand Final tapte han første kamp også i semifinalen mot Ding Liren, men da slo han tilbake med tre seirer på rad.

Nå er det Nakamura som har tatt første stikk, men totalseieren er fortsatt langt unna. Førstemann som vinner fire kamper innkasserer tittelen og seierspremien på 2,7 millioner kroner.

Målet er fire

Oppgjøret var det første av inntil sju i finalen av finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour, hvor de fire sterkeste spillerne fra de fire tidligere turneringene i Carlsens onlinetour møtes. Carlsen vant tre av de tidligere turneringene og jager sin fjerde seier.

Det første partiet bølget mye fram og tilbake, men endte etter 49 trekk med remis for Carlsen, som spilte med svarte brikker.

Carlsen hadde lenge en lovende stilling i det neste partiet, der han hadde hvite brikker, men han kom i tidstrøbbel og gjorde noen dårlige trekk som Nakamura utnyttet til å vippe partiet i sin favør. Etter 56 trekk ga Carlsen opp.

Dramatisk

I tredje parti spilte Carlsen seg inn i en stilling Nakamura tydelig var godt forberedt på. Amerikaneren flyttet raskt og presist og fikk etter hvert et klart overtak både på brettet og på klokka. Et par uheldige trekk av Nakamura slapp Carlsen inn i partiet, og i et spennende sluttspill var det amerikaneren som måtte kjempe for å berge remis. Etter 64 trekk tok de et halvt poeng hver.

Carlsen måtte spille for seier med hvite brikker i siste parti for å ta kampen til forlengning i lynsjakk, men slet med å skape store problemer for Nakamura og kom også kraftig bak på klokka. Tidsbruken jevnet seg ut etter hvert, og Carlsen spilte seg til et visst overtak. Nakamura i et nytt dramatisk sluttspill unna og avgjorde med remis etter 71 trekk.

Det andre oppgjøret spilles allerede lørdag, og det spilles hver dag inntil en vinner er kåret.

