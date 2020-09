Carlsen vant dramatisk finale mot So: - For en kamp

Magnus Carlsen vant Banter Series i sjakk. Etter å ha utklasset konkurrentene i de tidligere rundene fikk han hard kamp av Wesley So i finalen.

Magnus Carlsen vant Banter Series i lynsjakk etter en spennende finale mot Wesley So. Heiko Junge / NTB

NTB

12 minutter siden

Carlsen vant de to første partiene, men så vant han bare ett av de seks neste, og tapte to. Han brukte gjennomgående mer tid enn motstanderen, og en stund sto kampen og vippet.

Først i det niende og nest siste lynsjakkpartiet falt avgjørelsen, da Carlsen la nådeløst press på amerikaneren i sluttspillet og So slapp opp for tid. Dermed vant Carlsen med 5,5 poeng mot 3,5.

– Ja! Han tapte på tid. For en kamp! Jeg ledet 2-0, og likevel var det så vidt jeg vant. Han fant gode trekk gjennom hele finalen. Godt gjort, Wesley. En flott kamp, sa Carlsen.

– Expect the unexpected, tvitret Carlsen rett før tirsdagens finale startet. Og det var nok uventet for mange at han skulle få så skarp kamp om turneringsseieren.

I første parti tok So umiddelbart initiativet med svart og skaffet seg ved hjelp av et feiltrekk fra Carlsen tilsynelatende en vinnende stilling.

– Hva gjorde jeg nå? Det er slik man ødelegger et parti. Nå griper jeg etter halmstrå for å prøve å berge remis, sa Carlsen, men han ga seg ikke, og plutselig var det han som sto best.

– Good stuff, jublet Carlsen da amerikanerens tid rant ut etter 80 trekk.

I neste parti lå So best an i starten, men det så ut til å gå mot remis.

– Jeg overså et tårntrekk, og nå kommer det til å bli remis, men jeg prøver litt til, sa Carlsen. Igjen presset han på, og So greide ikke å stå imot. Etter 64 trekk vant Carlsen igjen og gikk opp i 2-0.

– Trekker ham ned

– Analysen er at jeg bruker altfor lang tid, men jeg trekker ham ned på mitt nivå, meldte Carlsen.

Det tredje partiet endte med remis etter at Carlsen en stund så ut til å tape.

–Jeg trenger et mirakel for å berge dette nå, sa han på ett tidspunkt, men etter 53 trekk tok spillerne et halvpoeng hver.

– Han har startet det neste partiet allerede. Da vet jeg at han mener alvor, sa Carlsen.

So skulle omsider greie å omsette et overtak i seier da han etter 40 trekk reduserte til 1,5-2,5.

– Oh, boy. Det var fullt fortjent, sa Carlsen.

Han slo tilbake med seier i det neste partiet og hadde igjen to poengs ledelse. Carlsen bevilget seg en ørliten pause etter en time ved skjermen.

Da han kom tilbake måtte han tåle et nytt tap. So vant etter 25 trekk ved hjelp av et uheldig dronningtrekk fra nordmannen.

– To strake tap med svart, sukket Carlsen.

Berg- og dalbane

I sjuende parti hadde Carlsen et klart overtak, men det jevnet seg ut og endte med remis etter trekkgjentakelse.

– Å, så dårlig. Så, så dårlig, sa Carlsen da han i det åttende partiet holdt på å få sitt tredje strake tap med svarte brikker. Men så gjorde So en feil, og det ble remis igjen.

I niende parti hadde Carlsen matchball. Han spilte seg til et klart overtak, mistet det og bannet litt over det før han tilrev seg initiativet igjen.

– Han blir desperat nå, sa han like før So slapp opp for tid.

Åttedelsfinalen mot Srinath Narayanan avgjorde Carlsen på bare seks partier, uten å tape en eneste gang. I kvartfinalen mot Anish Giri måtte han tåle ett tap, men med fem seirer var han semifinaleklar etter sju av ti partier.

Levon Aronian sjokkåpnet i semifinalen og vant de to første partiene, men Carlsen slo knallhardt tilbake, vant fem av de seks neste og vant med 5,5 poeng mot 2,5.

Banter Series er spesiell ved at spillerne kommenterer sine partier mens de spiller.