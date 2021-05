Vidunderbarnet Abhi (12) kan slå rekorden selv ikke Carlsen klarte

Abhimanyu Mishra fra USA kan snart bli tidenes yngste stormester i sjakk. Spesielt én ting ved Magnus Carlsen inspirerer 12-åringen.

Sjakktalentet Abhimanyu Mishra ligger foran skjemaet til Magnus Carlsen Foto: Yousef Al-ageli, AP/Privat

Av og til dukker det opp sjeldne talenter som synes sjakk er litt enklere enn alle andre.

Abhimanyu Mishra (12) fra New Jersey i USA er et slikt talent.

Mishra er nær ved å bli stormester i sjakk. Klarer han det før 5. september, blir han tidenes yngste stormester.

– Målet mitt er å dominere sjakkverden som Magnus har gjort, skriver Abhimanyu Mishra – med kallenavnet «Abhi» – til Aftenposten i en e-post.

Så nær er han

Allerede før han fylte tre år flyttet Mishra litt rundt på sjakkbrikker. Som femåring begynte han å spille i nasjonale turneringer.

Derfra begynte han på målrettede sjakk-kurs i New Jersey. Da Mishra var 10 år, fikk han tittelen internasjonal mester (IM) i sjakk – som tidenes yngste.

Men målet er å slå stormesterrekorden. For å bli stormester i sjakk må man komme over 2500 i rating. I tillegg må man klare tre såkalte stormesternapp – som innebærer å prestere på et visst nivå i tre turneringer.

For øyeblikket har Mishra to napp og er like i underkant av 2500 i rating.

– Vi jobber hardt, og forhåpentlig klarer jeg det snart, sier Mishra, som er tilknyttet flere velrenommerte trenere.

Abhimanyu Mishra er blitt vant til pokaler og suksess. Foto: Privat

Har reist hjemmefra

Magnus Carlsen ble stormester i en alder av 13 år, 4 måneder og 27 dager. Men han klarte ikke rivalen Sergej Karjakins rekord: 12 år, 7 måneder og 0 dager.

– Mishra er nær å slå Karjakin-rekorden. Det er helt ellevilt. Det er en rekord vi aldri trodde skulle bli slått, sier journalisten Tarjei J. Svensen, som har fulgt og skrevet om sjakkeliten i mange år.

Svensen beskriver kampen om å slå rekorden som «veldig prestisjefylt».

Rekordjakten har brakt Mishra til Budapest. Dit har Mishra og faren reist fordi byen har mange turneringer der man kan oppnå stormesternapp. Den månedlige «First Saturday» har ofte vært en destinasjon for spillere som jakter på stormestertittelen.

Mishra går på en privatskole for å få mer fleksibilitet og mulighet til å ta fri.

Inspirert av Carlsen

Talenter har kommet og gått. Men så langt har ingen klart å hamle opp med Magnus Carlsen. Nordmannen har vært verdens beste sjakkspiller i godt over et tiår nå.

For Mishra har Carlsen vært et stort forbilde. Han har spilt tusenvis av partier på Carlsens sjakk-app Play Magnus.

– Han er den største inspirasjonen til å jobbe hardt, mest på grunn av hans dominerende spillestil, skriver Mishra.

– Har du lært noe spesifikt av å se på Carlsens partier?

– Hvordan man fortsetter å presse i et jevnt parti for å vinne, svarer 12-åringen.

Abhi Mishra var syv år da Magnus Carlsen spilte VM-kamp mot Sergej Karjakin i New York. Foto: Privat

Lang vei til toppen

– Det føles bra når folk liker partiene mine, forteller Mishra, som allerede får stor oppmerksomhet i sjakkmiljøet.

Men veien fra supertalent til verdensmester i sjakk er kronglete. Det har mange barnestjerner opplevd tidligere.

– Mishra er helt opplagt et kjempetalent, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Men det er en grunn til at jeg er avslappet med hensyn til sånne talenter. Man vet aldri om de tar de siste stegene. Det er vanskelig å få fremgang. Han kan stagnere på rundt 2750 i rating. Da vil han være topp 20 i verden, men ikke bedre enn det, sier Grønn.