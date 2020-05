Seierspallen besto av juksemakere. Sjakkekspert er bekymret for ny trend.

Koronapandemien gjør at idrett med personlig oppmøte har hatt en lang pause. Nå har fotballen begynt å rulle noen steder, mens sjakken er blitt flyttet over på nett. Dette formatet skaper problemer med juks, mener sjakkekspert Atle Grønn.

– I motsetning til annen idrett er det ikke et problem blant de aller beste, jeg føler meg trygg på at de er rene. Problemet er når det kommer penger inn på lavere nivå, fra dem som er blant de 30–40 beste i verden og lavere, sier han.

Fire ble disket

Når sjakken spilles på nett og med pc-er, gjør det også at det er lettere å jukse, for eksempel ved å bruke sjakkprogrammer som beregner hva som er det beste trekket. Bruken av tekniske hjelpemidler er rett og slett vanskeligere å kontrollere i onlineturneringer.

Nylig ble de fire øverste på resultatlisten i en europeisk amatørturnering på nett kastet ut på grunn av brudd på fair play-reglene.

– Den turneringen var for amatører, men med premier. De er litt naive når de jukser. Hvis noen veldig sterke spillere jukser, vil de være mer raffinerte, sier Atle Grønn.

Partiene som spilles på nett blir nemlig sjekket i etterkant, og hvis en spiller plutselig gjør noen veldig gode trekk og spiller som en sjakkcomputer, blir det enkelt å avsløre. En bedre spiller ville også blandet inn mer menneskelige trekk for å lure dataprogrammet som sjekket partiene.

Fakta: Fair play-regler Her er et utdrag av fair play-reglene i turneringen der de fire beste ble kastet ut. Det er ikke lov å få hjelp fra en annen person, spiller eller trener.

Det er ikke tillatt å la noen andre å bruke din brukerkonto.

Det er ikke lov å bruke sjakkanalyseverktøy eller annet for å analysere spillet underveis.

Atle Grønn sammenligner med Johann Mühlegg, langrennsløperen som aldri hadde vunnet noe som helst før han – full av doping – ble best i verden og flere ganger OL-mester. Jukset ble avslørt nesten umiddelbart.

For tiden pågår onlineturneringen Rapid Challenge med verdens beste spillere. I premiepotten ligger 10 millioner kroner.

Fredrik Hagen

– Det er en skjermet, lukket verden, og det er bra kontroll med TV-kameraer. De kjenner og stoler på hverandre. Problemet er når man har penger i åpne turneringer, da dukker det også opp folk som vil jukse. Selv om det bare er snakk om 1000 kroner, kan det være mye penger for noen, og fristelsen blir stor for mange. Det har ikke så mye å si hvor stor premien er.

Tar av på nett

Onlineturneringer i sjakk har vært vanlig lenge, men har økt mye under koronapandemien. Antallet deltakere på nett har minst doblet seg, sier Arkady Dvorkovitsj, presidenten for Det internasjonale sjakkforbundet, Fide. Sjakksider som Chess24 og Lichess arrangerer turneringer og opplevde at serverne har knelt under den store pågangen fra mars av.

Chess.com fikk 1,5 millioner nye medlemmer bare i april og har opplevd fem års vekst på bare tre måneder. Ifølge Dvorkovitsj har Fide hatt mye fokus på å avsløre sjakkjuks den siste tiden.

– Jukserne har lenge hatt overtaket. Men nå viser vi at vi er klare for å kjempe, sier han.

– Tidligere kunne man delta i åpne turneringer, men er nå tvunget over på nett. Tradisjonelt har det vært lite juks i sjakken, og for meg som gammel sjakkspiller er det trist å se, sier Grønn.

Selv om det er lettere å jukse i nettsjakk, tror ikke sjakkspaltisten i Aftenposten at det er mer kampfiksing.

– Det er potensielt en fare. Det er spilling på sjakk, men såpass lite at jeg ikke tror at det er et problem. I så fall er det først og fremst på lavere nivå. Jeg tror at de aller beste er rene og har ikke hørt om kampfiksing i sjakk.