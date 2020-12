NRK tar grep for å begrense eksponeringen av Carlsen-reklame

Magnus Carlsens reklame for sin utenlandske bettingsponsor har fått NRK til å ta grep i sine tradisjonsrike romjulssendinger.

NRK TOK GREP: I stedet for å sende direktebilder av de to sjakkspillerne, valgte NRK å legge på stillbilder av duellantene i begynnelsen av søndagens sjakksending. Foto: Skjermdump NRK TV

27. des. 2020 16:20 Sist oppdatert nå nettopp

Som VG omtalte lørdag, spiller stormesteren Magnus Carlsen «The Champions Chess Tour» på NRK i romjulen med reklame for sin sponsor Unibet på reklameplakaten bak seg. Da sa statskanalen at de hadde sendt en sterk anmodning om at denne reklamen skulle fjernes.

På dag to av turneringen er spillselskapet stadig representert i bakgrunnen av sin direktesending.

– Vi pratet fram til sending, og like før sending ble det klart at de ikke ville endre på eksponeringen. Det er nok fordi vi har litt ulik oppfatning av hvordan avtalen skal tolkes, og at vi i dialog i forkant hadde et inntrykk av at de ville ta hensyn til vårt ønske om å unngå reklamene, sier Torbjørn Sarre-Jensen, redaksjonssjef i NRK-sporten.

Løsningen for NRK er blitt å variere mellom stillbilder av Carlsen – uten reklame – og direktesendingen hans med reklame, med hensikt å begrense eksponeringen det utenlandske spillselskapet får på deres sending.

– Hvordan oppleves det at de så langt ikke har etterkommet deres anmodning?

– Jeg skulle ønske vi hadde fokus på innholdet i sendingen, og ikke veggen bak Magnus. Det er litt synd, men jeg tenker vi skal klare å finne ut av i løpet av de neste dagene, sier Sarre-Jensen, og varsler nye samtaler mandag.

Redaksjonssjefen sier dialogen med turneringsarrangøren – som er Magnus Carlsens selskap Play Magnus – fortsetter videre, og mener kombinasjonen de har gått for fungerer greit.

Det er forbudt å markedsføre reklame for spillselskaper annet enn Norsk Tipping og Norsk Rikstoto til norske seere, mens turneringsdirektør Arne Horvei i The Champions Chess Tour argumenterte lørdag med at sendingen er fra utlandet og at reklameplakatene er som normal arenareklame å regne.

VG har ikke fått kontakt med Horvei søndag, heller ikke far og manager Henrik Carlsen.

– I utgangspunktet er det slik at all markedsføring rettet mot nordmenn er ulovlig. Så er det en vurdering av selve markedsføringen og hvordan den er innrettet i hver enkelt sak. Sportssendinger fra utlandet har reklame og blir sendt ut til mange land, sier avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet, og sier at denne konkrete saken har de ikke vurdert ennå.

Han understreker at det ikke er hvor reklamen sendes fra, men om reklamen er rettet mot nordmenn som gjelder.

– Vi synes jo alltid det er uheldig hvis det kommer ulovlig markedsføring på alle flater, og det er noe vi jobber med kontinuerlig, sier han på generelt grunnlag.

PS! Carlsen slo Dubov i første parti søndag, etter fire remis lørdag.