Carlsen vant åpningspartiet i Tata Steel: – Ikke kontroll i det hele tatt

Magnus Carlsen ofret bønder over en lav sko og så lenge ut til å ha en svak stilling mot det iranske vidunderbarnet Alireza Firouzja. Det varte ikke lenge.

TILBAKE PÅ SEIERSSPORET: Magnus Carlsen slo 17 år gamle Alireza Firouzja i åpningspartiet av Tata Steel Chess. Foto: Remko de Waal / ANP

16. jan. 2021 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var snakk om sekunder, tror jeg. Det var en typisk førsterunde, jeg tenker for mye og tar for store sjanser. Heldigvis ble han fryktelig nervøs, og det ble det som reddet meg, sier Carlsen til TV 2.

Magnus Carlsen ofret både én og to bønder i forsøk på å få et stillingsmessig overtak i åpningspartiet av Tata Steel Chess mot 17 år gamle Alireza Firouzja fra Iran - et av sjakkens største talenter.

Etter 30 trekk var han i alvorlig fare, da han lå to bønder under uten å virke å ha sikret noen særlig fordel av det, i alle fall ifølge computerne.

– Jeg tok altfor stor risiko. Jeg hadde ikke kontroll i det hele tatt, sier Carlsen.

Begge begynte å gå tom for tid - det lå an til en dramatisk avslutning.

Og så tok han ut Firouzjas mur rundt kongen én etter én og snudde partiet - plutselig hadde han et voldsomt overtak etter å ha utradert iranerens forsvar, som på sin side tabbet seg ut.

I førtiførste trekk innså Firouzja at han kom til å bli satt sjakk matt og ga opp partiet - en real kontringsseier for verdensmesteren.

– Magnus spiller et fantastisk parti. Rettferdigheten finnes i sjakk, kommenterte den ungarske stormesteren Péter Lékó hos Chess.coms sending, og hyller Carlsens «modige» spill.

Dette er første turnering etter at han i romjulen ble slått ut i kvartfinalen av sin egen turnering Champions Chess Tour, og en av få langsjakkturneringer før han etter planen skal forsvare VM-tittelen til høsten.

Formen den siste tiden har ikke vist prov på at han er i stand til et slikt VM-forsvar, og han har vært ærlig på at han ikke er fornøyd med eget spill.

– Folk kan ha gode og dårlige dager mot meg, og jeg mot dem, men etter enda en kollaps er oppsummeringen at jeg er i en blindgate og det er virkelig frustrerende, skrev Carlsen på Twitter etter den smått sjokkerende exiten mot Daniil Dubov før nyttår.

Han avslørte denne uken i podcasten «Løperekken» at motivasjonen har vært fraværende de siste månedene.

– Det er nok litt forskjell på hvor mye jeg vil vinne, og hvor mye jeg vil gi hver gang for å prestere på topp. Men det er like frustrerende om jeg ikke får det til uansett, sa han.