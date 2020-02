Hendelsen under VM vakte enorm oppmerksomhet. Nå kan Carlsen-rivalen ha tabbet seg ut igjen.

– Det var flaut. Det er fortsatt flaut, sa Fabiano Caruana til Aftenposten under fjorårets VM i fischersjakk.

Den amerikanske sjakkstjernen siktet til det som skjedde under VM-kampen mot Magnus Carlsen i 2018. Før det fjerde partiet la Caruanas sjakklubb ut en video på Youtube. Et stillbilde i videoen røpte forskjellige sjakkåpninger Caruana hadde forberedt før VM-oppgjøret mot Carlsen.

Rett og slett ting man ikke røper for omverden, spesielt ikke motstanderen.

Nå kan Caruana ha gått på en ny glipp.

Kan ha røpet hjelper

Caruana spilte nylig en nettsendt kamp mot Diego Flores. Pro Chess League strømmet partiet direkte, med bilder fra sjakkbrettet og Caruanas webkamera.

Plutselig fikk Caruana selskap av en annen person i sin videorute. Personen så mot amerikanerens skjerm noen sekunder, før han snudde og gikk. Flere hevder vedkommende er stormesteren Michael Adams og at han som sekundant hjelper Caruana med forberedelsene inn mot den kommende kandidatturneringen i mars.

Vinneren av den møter Magnus Carlsen til nytt VM-oppgjør i år.

Sjakkspillere røper normalt ikke hvem de har som sekundanter. Dette for at motstanderne skal vite minst mulig om hvordan de har forberedt seg.

Did Fabiano Caruana accidentally reveal during his #prochess match that Mickey Adams is his second for Candidates prep? 🧐 pic.twitter.com/PTotet1WX5 — PROChessLeague (@PROChessLeague) February 10, 2020

Sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen står bak nettstedet Matt&Patt. Han mener mannen med Caruana ligner Michael Adams ganske mye.

– Dette er i så fall en litt annen type feil enn den under VM. Man kan ikke si sikkert at Adams er sekundanten til Caruana, men det er naturlig å tro at han forbereder seg til kandidatturneringen. Det er rart at de ikke har tenkt på det (at de filmes, jou.anm.), sier Svensen.

– Ikke så veldig kritisk

Svensen betegner Adams som en solid type, en som har vært med lenge og har masse erfaring.

– Han kan litt om alt og vil være nyttig for Caruana.

Adams hjalp faktisk Magnus Carlsen under VM-kampen mot Vishy Anand i 2014. Det har også Jon Ludvig Hammer, som nå er rangert som Norges tredje beste sjakkspiller. Han er overbevist om at det er Adams man ser i klippet, men Hammer er også tydelig på at dette tilfellet ikke er like alvorlig som det i VM.

– I VM var det jo et stillbilde der du kunne se over 20 navngitte varianter. Der kunne man tyde hva de hadde jobbet med, sier han og legger til:

– Dette er ikke i nærheten av å være like alvorlig, gitt at det er en glipp i det hele tatt. Det kan hende han ikke brydde seg.

Svensen deler Hammers syn på saken.

– Jeg tror ikke det er så veldig kritisk. Det er nok mest irriterende, akkurat som den forrige glippen. Den var nok ikke avgjørende, men jeg tror det er et irritasjonsmoment.

Er favoritt

Den viktige kandidatturneringen begynner 15. mars i russiske Jekaterinburg. Der møter Caruana spillere som Teimur Radjabov, Ding Liren, Wang Hao, Aleksandr Grisjtsjuk, Jan Nepomnjasjtsjij, Anish Giri og Kirill Alekseenko.

Og Svensen har tro på at Caruana kan sikre seg en mulighet for revansj etter VM-tapet mot Carlsen i 2018.

– Han er storfavoritt og den som antas å vinne, men en det er ikke opplagt at han beholder den samme formen, sier Svensen.

Carlsen hadde et ellevilt 2019 og tok flere turneringsseiere, men også Caruana viste sterke takter. 27-åringen er for øyeblikket rangert som nummer to i verden, bak Carlsen. Så gjenstår det å se om han fortsatt viser den samme sterke formen når kandidatturneringen begynner.

– Egentlig kan hvem som helst vinne, sier Svensen og nevner også Ding Liren som en sterk vinnerkandidat.