Magnus Carlsen vant på historisk dag i Stavanger

Det ble en svært spennende avslutning på første runde under årets Norway Chess-turnering. Partiet ble avgjort med armageddon, endringen som har vært den store snakkisen både før og i starten av turneringen. Carlsen spilte med hvit og startet det avgjørende partiet med ti minutter på klokken, mens Anand startet med sju minutter.

Carlsen fikk en svært god start og sikret til slutt seieren med sjakk matt i armageddon.

– Jeg var nervøs og er bare glad jeg vant, sier Magnus Carlsen til TV 2 etter den historiske seieren.

– Rolig parti

Både Magnus Carlsen og veteranen Viswanathan (Visky) Anand startet første parti i hoveddelen i årets Norway Chess-turnering i høyt tempo, men i løpet av de første 20 minuttene roet tempoet seg betraktelig.

Etter 17 trekk fortalte Carlsen i skrifteboden at han ikke var helt fornøyd med eget spill.

– Den varianten jeg spilte i åpningen er ikke kjent for å være spesielt farlig, men det er fortsatt noen ting Anand må være oppmerksom på. Det virker som han kan sakene sine, men vi får se, sa Carlsen med et lurt smil.

Fakta: Årets deltakere i Norway Chess: Årets deltakere rangert etter plass på verdensrankingen og Elo-rating: 1. Magnus Carlsen (28), Norge 2875. 2. Fabiano Caruana (26), USA 2819. 3. Ding Liren (26), Kina 2805. 4. Maxime Vachier-Lagrave (28), Frankrike 2779. 6. Aleksandr Grisjtsjuk (35), Russland 2775. 8. Sjakhrijar Mamedijarov (34), Aserbajdsjan 2774. 9. Vishy Anand (49), India 2767. 14. Wesley So (25), USA 2754. 16. Levon Aronian (36), Armenia 2752. 20. Yu Yangyi (24), Kina 2738. X

Optimistisk verdensmester

Carlsen og Anand kjenner hverandre godt. For snart seks år siden beseiret Carlsen regjerende verdensmester Anand under sjakk-VM i Anands hjemby, Chennai i India. Og deretter i Sotsji i 2014. Dette er 69. gang de to møtes i et klassisk parti.

På brettet skaffet Carlsen seg et solid overtak, og etter sitt 25. trekk var han ved godt mot.

– Trenden er bra for meg nå. Jeg synes det ser svært lovende ut og er veldig optimistisk, sa Carlsen.

Etter det 27. trekk var det fortsatt Carlsen som sto sterkest, men det kom signaler som tydet på at det kunne ende med remis og dermed armageddon.

Historisk parti

Etter 58 trekk ble de to enige om remis, og Carlsen fikk ingen drømmeåpning på hoveddelen av årets Norway Chess i Stavanger.

– Det var ikke et veldig bra parti. Jeg hadde en god følelse i det klassiske partiet, men gjorde noen dårlige valg på et tidspunkt. Jeg overtenkte litt og hadde oversett ett av Anands trekk, og plutselig hadde jeg ingenting. Det var egentlig veldig frustrerende, sier Carlsen.

Dermed var det duket for årets endring i turneringen, armageddon, som skal sørge for å kåre en vinner etter parti som ender med remis.

Armageddon er en form for lynsjakk der hvit får ti minutter, mens svart får sju minutter på klokken. Dersom det ender med ny remis blir svart kåret som vinner. Med andre ord måtte Magnus Carlsen som spilte med hvit vinne armageddon for ikke å tape det første partiet.

Carlsen viste ingen nåde under armageddon og knuste Anand. Etter seieren fortalte han at opplevde armageddon som en nervepirrende avslutning.

– Jeg var ikke så veldig motivert for å spille armageddon i starten. Det var nervepirrende og jeg overså noen ting underveis, men jeg vant og det er det viktigste jeg tar med meg, sier han.

Anders Minge

Alle partiene i første runde gikk til armageddon etter først ha endt med remis.

Levon Aronian vant over Alexander Grischuk, yangyi Yu vant over Maxime Vachier-Lagrave og Shakhriyar Mamedyarov slo Fabiano Caruana.

Pariet mellom Ding Liren og Wesley So gikk også til armageddon tidligere på kvelden. Seierherren Liren ble da historisk som tidenes første vinner av et armageddon-parti i en storturnering.

Fire av fem armageddon ble vunnet av hvit. Carlsen mente det var for tidlig å konkludere med at det var fordel for hvit.

– Vi får se hvordan det blir videre. Jeg tipper det er litt tilfeldig og står selv på at det er lettere med svart, sa han til TV 2.

Fakta: Poengene i Norway Chess fordeles slik: Tap hovedparti: 0 poeng. Remis hovedparti og tap armageddon: 1/2 poeng. Remis hovedparti og seier i armageddon: 1 1/2 poeng. Seier hovedparti: 2 poeng. X

I andre runde, som spilles i morgen, onsdag, møter Magnus Carlsen Levon Aronian.

Carlson jakter sin andre Norway Chess-seier. Han har vunnet en gang før, i 2016.